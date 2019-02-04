NBA賽逾百人穿黑衣喊挺港口號

莫利早前在網上發表支持香港言論，被中國當局以至籃網班主蔡崇信指支持中國分離主義，引起內地抵制NBA風波。NBA季前賽昨早由籃網主場迎戰速龍，有逾百人戴上口罩，帶同標語進入紐約布魯克林的巴克利中心。球迷在比賽休息時間默站，並舉起代表「五大訴求缺一不可」五指手勢。

羅冠聰：望國際社會勿因錢叩頭

身處場內的羅冠聰事後在個人社交網專頁稱，今次是「讓美國大眾清楚中共嘗試在國際上孤立香港」，示威對象亦包括蔡崇信，希望國際社會「勿因金錢叩頭」。籃網本月9日於NBA中國賽出戰洛杉磯湖人前，NBA總裁阿當施華曾就事件與兩軍球員閉門對話，阿當施華日前公開表明，即使後果難以估計，仍會尊重言論自由。而湖人球星勒邦占士被指上周私下要求NBA處分莫利。

艾榮：理解球迷抗爭

昨仗為籃網復出的艾榮在賽後換上寫有「保護孩子，不要槍械」的上衣，在球場外接受訪問，被問及閉門對話的情况時稱，「我一直堅守四大信念，就是內心的平和、自由、平等與世界和平，當這些原則受到衝擊，我會毫不猶豫發聲」。他未有透露詳細對話內容，但表示理解昨仗球迷的抗爭，「我理解香港與中國的事件，我們生而為人，就應以捍衛我們相信的東西為己任。不過，世界各地有太多同類事件，包括美國在內，我也難以逐一發聲」。

（反修例風暴）