會否再引緊急法 鄭若驊：研所有可用法律

鄭若驊接受now新聞節目《大鳴大放》訪問時，被問及如何評估禁蒙面法的成效，她稱推行法律不能只看成效，而要考慮是否有合理合法的目的推行有關法例，強調政府推行禁蒙面法是要止暴制亂，助警執法，她見到有市民不遵守禁蒙面法，希望法例可令社會慢慢恢復秩序。

她又說，雖然禁蒙面法受司法挑戰，但律政司經過研究，認為該法已顧及《基本法》等對於言論及集會自由等人權的保障，現時市民仍可參加合法集會；但法例可保障警方執法及調查，令暴力情况減低，又否認是繞過立法會推行。

回應7．21 「有些案警方要慢慢蒐證」

被問及為何部分示威者可在被捕後48小時內被控暴動罪，7．21元朗襲擊事件則要一個月才有人被控，鄭若驊說每宗案件情况不同，有些案件在現場已拘捕、證據充足，作檢控決定會較快，有些案件事後才拘捕，警方要慢慢蒐證，需要較長時間才交到律政司處理，而律政司或因應法律複雜程度等，處理案件的時間也有不同。

（反修例風暴）