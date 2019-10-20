林鄭：無意統一記者登記 認同第四權 攝記協會：恐言論令警隊不滿 加強打壓

特首林鄭月娥昨出席電台節目後被問政府是否研究統一發放記者證時表示：「我們無任何意圖、無任何計劃去做統一記者登記，更加不會做所謂的審核究竟誰可以去採訪工作。言論自由是香港的核心價值，我完全認同媒體有發揮第四權的功能，我們的工作是促成及方便傳媒採訪工作。」

她續稱，上任時亦特別安排網媒可進入政府場地，參與政府記者會。對於網上流傳，及有個別的人藉此批評、強烈反對，她必須嚴正澄清，否則「會引起不必要的誤會」。

攝影記者協會代主席陳奕釗認為，林太言論並無令他放心，指目前「警務處已經架空林鄭」。對於林太嚴正否認統一記者登記制度，他認為會觸發警隊不滿，「相信明天（今日）警員打壓記者的力度會加大」。

他亦稱，警方曾與傳媒業界保持恒常見面，與其協會6月9日後見過一次面，此後便無再會面，而攝記在現場採訪時，傳媒聯絡隊亦「形同陌路」。他希望與警方有更深入交流，否則無助解決現時警方與傳媒之間的關係。

記協：澄清了一部分 未說有否其他措施

香港記者協會主席楊健興表示，近日流傳的信息混亂，有指政府研究發放官方記者證，另有說發出有編號的反光衣及頭盔。他說，林太昨日是澄清了一部分，指香港不會實行官方記者認證制度，但就未清晰回應會否推行其他供警員識別記者的措施。他重申，警方一直稱辨認記者困難，卻無提出具體個案，認為這個議題根本不成立，故再提出「識別」記者的措施是不能接受。

記協、攝記協、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會、香港電台節目製作人員工會、眾新聞、香港獨立媒體及立場新聞昨發聯署聲明，指林太沒談及以其他方式識別記者的可能，若容許官方認證和篩選在公眾地方採訪的記者，將收窄自由採訪空間，不利發掘真相。聲明又稱，憂慮一旦引入任何類似機制，將極易被濫用成截查、驅逐記者的工具。

新聞行政人員協會：平息了爭議

香港新聞行政人員協會主席黃永亨稱，此前該會未討論有關官方認證的問題，而林太已澄清，平息了爭議。被問會否憂慮警方往後會提出其他識別記者的措施，他說，有關有編號的反光衣、頭盔，之前曾與警方討論，至今未有決定，要待有詳細計劃內容才可評論。

明報記者

（反修例風暴）