謹守教條不拍拖不駁嘴 外出帶母「愛心飯盒」

家教嚴成績稍遜即捱打 限晚上11點前回家

Ali說自小父母教導，因為他們是巴基斯坦人，所以要比別人努力，考試成績稍遜即要捱打，一定要考入大學才有出路，否則就會像父親一樣要做保安員。小時候返清真寺讀《可蘭經》，只有他和哥哥二人靜靜地讀，其他少數族裔小朋友愛玩，「他們是頑皮、貪玩，但並不壞」，然後他反問「小朋友不就是應該貪玩、好動嗎？」

他其實亦貪玩、好動，小時候沒零用錢，就出街打籃球。他形容家教甚嚴，不准吸煙，晚上11時前要回家，出門前要交代去哪裏、做什麼，較預期晚回家亦要報告，「在家曾因貪玩，與哥哥說粗口互罵，爸爸聽到後即喝止，以後不准在家講粗口」。他閒時會幫忙洗碗、做家務，父母叫到，他會照做，「其實我們好像傳統中國社會，要孝順、聽父母話」。

由於篤信伊斯蘭教，他一向不吃豬肉，只吃經誦經後被屠宰的動物，所以他日常自攜母親的「愛心飯盒」，若示威時難帶飯盒，他就要找清真餐廳用膳；兼職帶小朋友宿營時，他就自帶清真杯麵，一日三餐食杯麵，他亦不覺難受。談到其他宗教，他說各宗教均有其道理，只是角度不同，他在大專亦有研讀佛學。

伊斯蘭傳統父母選妻 女生主動接近亦迴避

大專校園，學生情侶一對對，但他說伊斯蘭教徒不拍拖，即使以往曾有女生主動接近他，他亦會迴避，「我們的信仰有很多教條，女子要包頭、遮蔽全身，即使她願意，她的家人亦未必接受」。父母曾說待他日後事業有成，會為他從親戚中選妻，他不以為然，笑說「要選都先為哥哥選」。他說，遲些會告訴父母不打算結婚，一來不想與不熟稔的人成婚，二來怕對方從巴基斯坦嫁來香港會難適應。

（反修例風暴）