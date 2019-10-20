【周日人物】倘毁清真寺不割席 視為己罪「因我們同行」 本土巴裔抗爭者：喜歡香港一切

他不似父母，不以外國人自居，自覺是香港人，7月起瞞着家人偷偷參與反修例運動。眼見岑子杰遇襲後的「裝修」言論被推翻，換來是香港回教信託基金總會罕有發聲譴責施襲者，網民呼籲南亞裔加入今日九龍遊行隊伍，他喜見今次因禍得福，大眾與少數族裔終於開始「對話」。

文：羅嘉凝、馮樂琳

攝：馮凱鍵

19歲的Ali說廣東話非常流利，流利得會引來身旁食客和清潔工對他不客氣地上下打量，但他卻似早已習慣。他以前習慣不理社會事，自言2014年雨傘運動時是隻「港豬」，無參與佔領，直至去年7月1日，才初次上街體驗遊行，但今次反修例運動，他眼見政府失當和警察濫用暴力，不欲心愛的香港被摧殘，走到前線抗爭。

上街怕父母發現 謊稱打波傾project

自7月投入反修例運動，他每次出門示威前，都會向父母說是去「打波」、「傾project」、「入camp」。回家後，他隻字不提示威，裝備藏在衣櫃深處或寄存朋友家中。近月母親冷不勝防問他會否想去示威，他吃了一驚，隨即以烏爾都語謊稱「我唔做呢啲嘢」。他深知父母一定不准他參與抗爭，一旦被發現，他就不能再上街。

「他們（父母）自覺是外國人，來港為搵錢，若被捕會很麻煩。南亞裔搵工難，坐過監，就更難。」他父母30多年前由巴基斯坦鄉村來港定居，父親做保安員，母親是家庭主婦，一家住屋邨，父母心中的家是巴基斯坦，看的是當地新聞，說的是烏爾都語，打算退休後返國安享晚年，所以時常說反修例示威並非他們的事。

返巴國不足10次 只對親戚有情

Ali在港土生土長，返過巴基斯坦不足10次，對當地不太有感，只對當地親戚有情。他形容香港和巴基斯坦均是他的家，自覺是個香港人，已完全融入香港生活，「是否香港人並非看膚色、種族，而是視乎其信念與想法，以及是否真正愛香港這個地方。我會形容自己是個香港的回教徒，做的亦是香港人做的事」。

他說從未被歧視，卻曾在小學時期在屋邨球場被年長波友欺凌，他的水樽每天被人丟入垃圾筒，更曾整個人被塞進垃圾筒，但他依舊落球場。一年多後，這班人沒再欺凌他，使喚他買飲料時會預上他的份，後來他們更組成籃球隊。至於當年被欺凌的原因，他笑言「無再重提了，太尷尬」，但不會說那是因為他的膚色。

「就算被歧視 亦不要覺得被歧視」

「就算被歧視，亦不要覺得被歧視。」Ali在社區中心這樣教導南亞裔小朋友，意思是不要先入為主以為被歧視，否則便可能忽略了自己的缺點。面對外界對南亞裔的負面標籤，他認為是誤會，舉例說華人犯搶劫，大家不會標籤是華人，但南亞裔犯搶劫，就會特別標籤是南亞裔，「外界不太接受非華裔，非華裔覺得外界不接納自己，就『圍爐』」，種族難共融，其實雙方均有責任。

從前他看香港人冷漠，今場運動令人感覺到港人的溫馨，示威時會互相扶持，他戴口罩離場，旁人對他報以微笑兼豎拇指，他很認真地說喜歡香港的一切，自小住那屋邨，母親嫌房子老舊，嚷着要搬，他卻不捨得。普遍港人愛旅行，遊日韓台猶如返鄉下，他只去過菲律賓和新加坡，他雖是少數，但他仍是一名香港人，而組成一個社會，無非就是少數與多數。

（反修例風暴）