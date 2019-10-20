促林鄭辭校監 港大畢業生議會九成票通過

另九成贊成「校方應支援被捕生」

特別會員大會是因應議會主席收到兩個書面申請後召開，昨早在港大許磐卿講堂舉行，葉建源說高峰時排隊投票人龍長達400米。昨午近5時，議會通過網站公布投票結果，共3236名會員出席或授權投票，就「要求校監林鄭月娥辭任校監一職」一項議案，有2986票贊成，230票反對；而「校方管理層應支援因參與反修例運動而受傷或被捕的港大學生」的議案則有3002票贊成，218票反對。兩項議案均獲逾九成贊成票通過。

校友關注組成員張韻琪稱，中大校長段崇智和樹仁大學副校監胡懷中的公開信令市民感動，「終於有」社會賢達和具政治影響力的人願意為學生發聲，支援學生。她說有校友在昨日的會議上查詢張翔的影蹤。她相信若段崇智和胡懷中也可為學生挺身而出，張翔亦一定可以。葉建源稱段崇智的轉變源自跟學生、校友和教職員深入討論，認為張翔也需要以對話深入了解情况。

港大：會研究並討論跟進

港大發言人回應稱，校方會仔細研究有關議案內容，並與畢業生議會討論如何跟進。另外，港大有跟多名涉事學生保持聯絡，亦尊重部分學生選擇不想公開他們的資料。大學中央管理小組包括校長已聯絡及會見部分同學和他們的家人，了解他們的困擾及期望，大學會繼續協助有需要的同學，確保他們有法律支援以及情緒上等各方面的幫助。

（反修例風暴）