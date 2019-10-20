林鄭：不容忍違法暴力 包括警察

聽眾批警「扑爆頭」 林鄭：似過咗火

林太接受港台《星期六問責》訪問時，被問是否看到警察使用暴力，她說警察不會「特登」使用暴力，但社會對這方面的反感是遠高過市民使用暴力。她說，在大型衝突中，當「暴徒」使用暴力，警務人員要用合適武力回應。

有聽眾致電稱，有年輕人被警察「扑爆頭」，批評警方濫暴。林太說：「有live片段，讓人感覺好似過咗火位。」被問會否譴責警方使用過火的暴力，她說要經客觀調查，了解整個執法過程，不能單靠一個畫面。她說：「特區政府不會容忍任何違法行為，不會容忍任何暴力行為，包括警察。我們對於任何暴力行為，都會予以譴責，無論施暴者是什麼背景，什麼政治立場，什麼身分。」林太另接受商台《政經星期六》訪問時亦說自己支持警隊嚴正執法，但不等於「我盲撐每一位警務人員，每一個行動」。

沈旭暉：就算社會表面上正常

似北韓生活是否開心？

中文大學社會科學院客席副教授沈旭暉在港台《香港家書》表示，香港正發生的事令不少人憂心，質疑是否單靠3萬警察便足以止暴制亂。他又表示，若一個社會令一代人兩代人三代人都失去信心，就算社會表面上一切正常，「似北韓般生活又是否開心呢？」

另外，昨有市民自發在尖沙嘴海旁舉行「香港警察濫用暴力侵害人權展覽」，籌委成員楊小姐說，希望讓外國人知道香港面臨警察濫暴問題，盼外國關注。觀賞相展的居港外國人David說，已視香港為家，「101%支持年輕人」，認為展出內容所發生的事情是令人惡心。他以「Auntie Carrie」形容林鄭月娥，認為她「強行實施不合法的法律」。

（反修例風暴）