重慶大廈籲關舖 清真寺分時段拉閘

岑子杰發家書 籲勿種族標籤

岑子杰昨發出「給香港人的家書」，稱在運動裏勿以種族去標籤任何人，因他相信無論什麼國籍、語言、膚色，只要一同走在這條民主路上，就是兄弟姊妹。

印裔社工今「南亞特色招待」遊行者

重慶大廈業主立案法團張貼通告，呼籲各商舖於今日關門。尖沙嘴清真寺亦有特別安排，除了5個祈禱時段（早上5時半、下午1時15分、4時半、6時及晚上8時）外，清真寺面向彌敦道的大閘會關閉，信徒可從其他出入口進出。清真寺職員說，在港居住25年，認為香港人十分友善，相信示威者不會破壞宗教場所，而清真寺沒其他特殊保護措施。

印裔社工Jeffrey Andrews昨在facebook向華裔「手足」發帖文，稱決定以和平理性方式與大家同行，今日中午會在重慶大廈門前為遊行者提供「水、微笑及有南亞特色的招待」。帖文至昨晚11時有3800個讚好。

商戶接年輕人傳單 信不會「裝修」

在重慶大廈賣電子用品的M. Nadeem說，前天收到年輕人派發的傳單，上面寫上示威者不會「裝修」清真寺、重慶大廈或南亞人的店。他相信示威者不會特意衝擊重慶大廈及破壞商店，但他得悉不少店舖都會關門，相信今天開業不會有生意，為免麻煩，故決定關門一天。重慶大廈旁一名報紙檔職員說，該檔一向24小時營業，今天會繼續開業，認為「通常是在尖沙嘴警署放催淚彈，很少影響這邊」。

遊行終點高鐵西九龍站近日嚴陣以待，除有水馬圍封，更關閉部分出入口。港鐵昨晚公布，經風險評估及與相關政府部門商討後，高鐵站所有車輛出入口全日關閉；除了D和K出口，其他出入口全日關閉，D只准入，K只准出，亦只有持當日有效車票者可進入站內。

康文署昨宣布，九龍公園、文化中心和太空館提早於中午關閉。

（反修例風暴）