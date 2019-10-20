今遊行上訴駁回 4泛民抗命籲上街 5000警力戒備 戴護頸上陣

上訴委會：保障他人權利財產

公眾集會及遊行上訴委員會昨駁回民陣遊行的上訴，維持警方反對遊行的決定。委員會副主席陳嘉慧稱，大多數委員考慮到遊行對公眾的威脅，認為要保障他人權利和私人財產而駁回上訴，形容判決為困難的決定。

民陣陳皓桓：港人擁遊行權利

此時更應該發聲

民陣宣布取消今天的遊行，而民陣副召集人陳皓桓、社民連梁國雄、工黨何秀蘭及民主黨何俊仁隨即以個人名義發起遊行，在民陣遊行原定的時間和路線，即今午1時半在尖沙嘴梳士巴利花園集合，遊行至高鐵西九龍站。陳皓桓說，港人擁有遊行集會的基本權利，認為在這段時間，港人更應該繼續發聲。

民陣原預計有5萬人參與遊行，陳皓桓估計警方及上訴委員會不批准遊行，會激怒更多人走出來，「愈多人走出來就會愈安全，只要人多便會給予政府壓力」。他說民陣未能舉辦遊行，原來的音響、急救、糾察等資源未能使用，但仍會盡量安排。

警：民陣拒與勇武割席

「暴力一定會出現」

在上訴委員會聆訊中，警方油麻地分區指揮官鄭麗賢稱，民陣facebook曾分享連登討論區呼籲民陣辦遊行的帖文，並指「和理非，請準備」，認為民陣辦遊行是網民主導，加上民陣召集人岑子杰受訪時曾說「不割席」，無拒絕暴力示威者參與遊行，故今日遊行「暴力一定會出現」。她續說，警方雖曾就同一路線的遊行於7月批出不反對通知書，但當時無𠝹警員頸、土製炸彈等，警方需保障市民生命財產，把威脅減至最低。

民陣的代表大律師郭憬憲則稱，民陣向來主張和平，不能因有參與者主張暴力而被禁止辦遊行。他借用大禹治水的理念，稱急流應融入大海，只要有足夠的人遊行，就能讓暴力示威者融入，「讓大水體緩和急流，感染香港人和平理性」。他反問：「難道警察過去數月使用武力能擋到衝擊人士？」他指警察至今拘捕2000多人，卻不見勇武示威者大幅削弱。

代表律師：批准遊行可換「局部和平」

郭續說，即使警方及委員會不批准遊行，都不能保證今天沒暴力衝擊，反而令暴力事件隨機出現；反之民陣過去舉辦的遊行集會時段和範圍內都沒有暴力事件，民陣能分擔警方維持秩序的工作，換來「局部和平」。

另外，岑子杰上周三被非華裔兇徒襲擊，網上有人揚言報復，陳皓桓呼籲不應以種族、膚色區別市民，而岑亦說過不清楚施襲者容貌，他相信港人有智慧，不會針對其他種族。

西九站只准持票者入 盼減影響旅客

據了解，警方評估今日公眾活動風險很高，料有5000警力戒備。有資深警官說，遊行原定終點為高鐵西九龍站，憂慮激進示威者會拋擲汽油彈及磚塊，恐場面失控，要提高保安措施，只准持票乘客入站。有總區應變大隊警官稱，警方將採取防衛式措施，但盼對旅客影響減至最低，高鐵服務暫不受影響。該警官說會盡量安排人手在各處戒備，包括重慶大廈、清真寺，以防止「私了」。

另外，考慮到上周觀塘有防暴警員被示威者以利器刺頸，警方已採購護頸裝備，據悉已有一批分發到各總區應變大隊，保障前線警員執勤時的安全。

明報記者

（反修例風暴）