派遊行傳單 青年遭雙程證漢劏肚腸溢出

涉生果刀連儂隧道割頸

下午5時許，身穿黑衣及戴黑色口罩的19歲熊姓青年，與兩名友人在大埔墟火車站連儂隧道對出派傳單，宣傳今天的遊行。其間熊被一名黑衣男以刀割後頸，熊負傷逃跑，跑至約100米外達運道巴士總站對出時跌倒地上，疑兇追上前以刀再割其腹部，青年的肚被劏開，腸臟溢出。

疑兇逃到對面馬路並站在石壆上，網上多條影片顯示，他當時持刀，以不純正廣東話與途人對罵，並高喊「香港係中國嘅」，又指着途人說「搞亂晒香港」，有人以粗言回應。疑兇其後走到富雅花園對開，乘搭新界綠色的士逃走。熊受傷躺在地上，痛苦呻吟說「好痛呀」，有途人上前為他止血並報警。

施襲後喊「香港是中國的」

救護員到場，熊清醒被送往威爾斯醫院，他頸及腹部受傷，隨即接受手術，暫未發現內臟受損。警方封鎖現場調查，在附近搜索，未有找到涉案兇刀。防暴警察到場，一度在連儂隧道入口及傷者倒臥位置戒備，探員到場拍照蒐證，並檢走口罩、紙巾等證物。

22歲內地人警署自首

施襲者其後到大埔警署自首，警方表示他姓柳，22歲，涉嫌傷人被捕，通宵扣查，案件由大埔警區重案組第二隊跟進。據了解，他持雙程證，暫未知行兇動機。警方強烈譴責暴力行為，強調不論任何犯案原因或背景，警方都會嚴肅處理每宗案件，積極調查跟進。

友人稱事前無爭執

傷者友人李先生說，當時他們一行3人派傳單，兇徒突然以一把約20厘米長生果刀襲擊其友人，事發前無爭執及見過兇徒經過一次；他認為對方因為政見問題施襲，並稱自己不會畏縮。惟警方表示內地男子施襲前曾與傷者及在場的人爭執。網上流傳照片，顯示一名與兇徒衣著相似男子曾撕毁連儂隧道的海報，未知是否與事件有關。

另昨早5時，一名44歲懷疑醉漢在藍田啟田商場對開，疑撕毁連儂牆上的紙張，與3名男子爭執，其間事主遭拳打腳踢，施襲者逃去。救護員接報到場，事主清醒送院。案件列襲擊致造成實際身體傷害，由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進。警方追緝3名身高約1.7米的20至30歲男子，事發時他們穿黑衣黑褲。

（反修例風暴）