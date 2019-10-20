林鄭：不違法治下 願支援未成年被捕者

林太說，執法機關的調查不存在由特首介入，她對事件中眾多未成年青年被捕感心痛，她願意思考，在不違反法治下有何額外支援；現時最重要放在眼前的是不要讓這些個案不斷增加，大家要勇於發聲，令香港離開暴力。梁美芬稱，對這類案件應該加快審訊，不應拖拉，減少對年輕人的傷害。她認為可參考2011年英國大騷亂的做法，法庭集中資源、增加人手處理反修例的案件；又指經審訊後，涉未成年人的案件可建議特別處理。

湯家驊表示，根據《少年犯條例》，少年犯人與一般成年犯人的處理不同；犯人如有需要政府可以提供輔導、精神心理支援。他說，經過恰當的司法程序，定罪後，若對社會和解有需要，特首可以運用其權力特赦或減刑，而很多外國制度都容許。

回應段崇智信 「不信制度難尋真相」

中文大學校長段崇智前日發表公開信，提及將去信林鄭月娥，希望她考慮在現有機制以外跟進校內學生聲稱扣留期間遭警員不合理對待個案。林太昨在節目中表示理解段校長愛護學生，惟認為要尋求真相，涉事學生應勇敢將事實說出，並交由現有機制處理；大眾若不信任或接受現有制度或機構，會增加尋求真相的難度。

（反修例風暴）