陳同佳投案 台斥港別具用心 林鄭：願協助 消息：服刑存三大變數

林鄭：陳決赴台是「相對釋懷結局」

北京市政協委員、聖公會教省秘書長管浩鳴前日公開陳同佳決定自首。陸委會在昨天傍晚的第二度回應中表示，有輿論認為陳同佳是「被投案」，質疑香港有人藉該案作政治操作。林鄭月娥昨早稱，特區政府未有主動或要求其他人與陳同佳接觸。對於台灣法務部的說法，林太回應時重申，經過警方深入調查和律政司嚴肅跟進和審視後，沒有法理基礎在香港用香港的法律，來檢控陳同佳在台灣作的殺人案。至於如何協助他赴台自首，她稱要港台兩地執法機構經過溝通作出。

法務部批漠視蒐證要求 蔡英文：司法互助重要

台方在命案揭發後，一直促港方簽署台港司法互助協議，處理台灣殺人案。至本月17日台灣法務部首度指出，港方掌握未提供予台灣的證據，懷疑陳同佳可能在港已預謀犯案，即香港不是沒有管轄權，籲港方「續押追訴」。法務部昨再批評，港方漠視台之前提出兩次的司法互相協請調查取證，及遣送陳同佳到台接受偵訊的要求，為正視重大刑事案證據的「完整性」，說會提供在台的相關證據予港方。

地檢：陳不符「自首」難獲減刑

管浩鳴冀台灣不會判陳死刑，台灣士林地方檢察署昨回應時指出，已收到當地刑事局通知此事，當陳同佳入境台灣，警方會將他逮捕並移送至士林地檢署歸案，檢察官將開偵查庭處理。不過，士林地檢署指出，陳同佳去年已被該署發通緝令，故不符合「自首」條件，僅能稱為「投案」，無法以自首為由獲得刑期寬減。

3變數：簽證被拒 撤控 判死刑

有熟悉香港及台灣事務的消息人士分析稱，陳同佳赴台投案事件可能的結果有三種：第一，是陳同佳在申請入台證時已被拒簽，理由可以是他曾干犯刑事罪行入獄；第二，即使台灣當局接收陳同佳，但控方以證據不足為由未能提出檢控，「法務部提到，若香港不向台灣提供相關證據，會影響案件證據的完整性，到時台灣可以說是香港的問題，導致無法起訴」；第三，是台灣當局提出檢控，但法庭有可能判處最高刑罰、即死刑。

該消息人士稱，台灣法務部消息曾透露，控方是不可能要求法庭免除陳同佳死刑，故陳難以在未審之前就知道判決結果。他指出3種可能的結局，對港府來說都有負面影響，但若陳到台投案，相關的司法程序或耗時一兩年，對港府來說可以「buy time（爭取時間）」，屆時案件如何判決，相信對社會的影響都會較小。

至於台方不願合作的原因，該消息人士提到，台灣方面多次強調，港府未有回應台灣兩次提出司法互助請求，鑑於兩岸政治問題，「份文件一開頭就會寫『中華民國』，香港如何簽（司法互助協議）？」

台灣總統蔡英文昨日在台灣被傳媒問及相關案件，稱不論在台灣或在香港審判案件，雙方的司法互助很重要，台方已呼籲香港要提供司法協助，台方同樣也會向香港提供司法協助。

基本法委員會委員梁美芬和資深大律師湯家驊均質疑，台方不清楚香港普通法，與台灣所實行的大陸法不同，因香港是「屬地原則」，行為要在香港發生，香港才有司法管轄權。梁美芬認為，陸委會認為香港別有用心是「諗多了」。湯家驊稱，若陳同佳踏入台灣境內，台灣司法機關和執法機構有權力處理，強調「不應因為政治問題改變法治」；若台灣拒接收陳同佳，台方要負起自己責任，不應推卸予特區政府。

明報記者

（反修例風暴）

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