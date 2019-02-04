11中學400學生集會反警暴

學生:未有家庭包袱 為未來爭自由

發起集會的關注組來自瑪利曼中學、嘉諾撒聖方濟各書院、何東中學、香港真光中學、皇仁書院、香港華仁書院等。大會播放警察涉嫌使用過分武力拘捕示威者的新聞片段，並邀請義務律師及急救人員講解法律及急救知識。

參加集會的學生大部分身穿校服及戴口罩，高叫「光復香港，時代革命」及唱《願榮光歸香港》。不願具名的嘉諾撒聖方濟各書院中四及中五女生說，中學生也是迫於無奈才「走得咁前」，其中一人說「 大人有家庭包袱兼顧，是中學生暫未需要面對，我們也要為自己的未來爭取民主自由」。二人又認為政府對「和理非」表達訴求「 視若無睹」，及縱容警察濫捕，示威才會演變成今日局面。

另外，兩名出席反警暴集會的聖士提反女子中學中五生說，自《禁蒙面法》實施後， 不少同學在校戴口罩，並在午飯時叫口號等，校方沒阻止；教育局月初要求學校提供戴口罩人數等，當日校內有近三分一人戴口罩。

（反修例風暴）