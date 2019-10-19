德國大律師會函林鄭 促設獨立調查委員會

德國大律師公會主席Edith Kindermann本月9日去信林鄭月娥，信中稱，尊重人權、公民自由、對公眾負責任的政府，以及司法獨立，都是法治的重要部分，法治亦為民主社會的基石；雖明白林鄭正面對的壓力，但亦冀可尊重《基本法》訂定的程序，強調無人希望香港形象由法治（rule of law）變成以法而治（rule by law）。

信中又稱，政治或需要採取措施以維持、恢復社會秩序，然而這些措施必須在尊重基本公民權利下執行。信中並強調被捕人士須有權獲得法律援助，亦須公平審訊，又稱任何對司法機構的攻擊、以至惡意忽視法庭指令，都會削弱法治。

信中並稱數以百萬計市民在過去數月走上街頭，以就修訂《逃犯條例》、《刑事事宜相互法律協助條例》發聲，Edith Kindermann稱，兩項修例在引渡至中國的層面，並未包含必須的程序、元素以保障基本人權，促請特區政府永久撤回（withdraw）修例，又促請政府成立COI，調查過去數月事件。

（反修例風暴）