張建宗：短期無計劃再引緊急法 重申不設獨立調查委會

稱重組警隊非首要議程

張建宗昨出席港台英文台節目《Policy Address Phone-in》時表示，短期內沒計劃再引用《緊急法》制定任何法例。被問會否考慮重組警隊，張建宗說這並非首要議程，目前最重要是處理當前危機，而非學術討論。

有聽眾致電要求張建宗邀請曾處理北愛爾蘭警隊問題的前港督彭定康，加入監警會調查事件，張建宗說，監警會是獨立法定機構，會自行決定邀請什麼專家加入，現時監警會已有國際專家小組調查事件，盼市民給予時間和空間讓監警會工作。

陳帆：若無衝擊 港鐵兩周回復正常

此外，自政府本月4日推出《禁蒙面法》引發衝突以來，港鐵已連續兩周早於正常時間收車，運輸及房屋局長陳帆昨早出席商台節目《在晴朗的一天出發》時稱，如不再發生衝擊，相信一兩星期港鐵服務應可回復正常；若港鐵到周末再受破壞，就如傷口癒合期間再受傷，問題將延續。

有節目聽眾批評陳帆沒有就7．21元朗站及8．31太子站事件致歉，認為市民不敢搭港鐵是政府造成，要求陳帆承諾。陳帆說，警員執法有其法定權利，並非港鐵單方面可拒絕其進入，有事故發生港鐵職員亦不能處理，需要尋求警員協助，冀市民不要將怨憤發泄在公營機構上。

（反修例風暴）