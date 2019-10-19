私隱署促政府賦權 刑事調查檢控遏起底

要求移除1632條連結 逾六成仍保留

黃繼兒表示，截至昨午，公署接獲及主動發現2659宗與網絡「起底」個案，公署82次去信涉事的13個網上平台，要求移除共1632條違法連結，結果只有612條連結被移除，餘下1020條（約63％）連結仍存在。他稱，現時《私隱條例》並無賦予公署刑事調查和檢控權力，面對網絡起底，公署遇多重困難，公署亦無權下令平台移除起底帖文。涉事的13個網上平台中，大部分不在港運作或登記，令蒐證和執法工作更複雜。

黃繼兒促請政府擴大公署權力，賦權公署就《私隱條例》下刑事罪行全面調查和直接檢控，包括搜查及檢取證據的權力；並修訂《條例》保障範圍，監管與本港設有聯繫方式的平台或網頁；並建議公署可直接發出禁制性命令，飭令社交平台或網站移除及停止上載起底內容，並要求平台提供發布起底信息者個人資料，如姓名、電郵及IP地址；以及擴大私隱專員給予受害者法律協助範圍等。

另外，對於警方要求限制選民登記冊刊載選民姓名及地址，以減少起底，黃繼兒表示，公署於2015年發表「政府及公營機構所管理的公共登記冊調查」報告，檢視10個常用的公共登記冊，包括選民登記冊，並就提高對登記冊內個人資料私隱的保障提供多項建議，公署樂意與政府再討論。

警察員佐級協會早前入稟高等法院，要求法庭頒臨時禁制令，禁制選管會容許市民查閱選民姓名和地址遭拒絕。協會已申上訴。據司法機構網頁，案件排期下周一（21日）開庭，由署理首席法官潘兆初和上訴庭副庭長林文瀚審理。

【案件編號：CACV489/19】

（反修例風暴）