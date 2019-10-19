研官發記者證 新聞處：警稱難辨記者 學者質疑不合法 傳媒批扼殺新聞自由

警：樂見任何協助工作措施

警方公共關係科署理總警司江永祥昨被問及新聞處統一審批記者身分時表示，「警方樂意看到有任何可以協助警方工作的措施，特別是與傳媒相關的措施，我們一向都有同政府新聞處保持緊密溝通，任何與記者採訪有關的措施出台前，都會充分徵詢業界。」有傳媒追問措施是否由警方要求推行，外媒、自由身記者日後如何採訪。江永祥表示，警方行動以來，一直有與新聞處提出警員遇到的困難；至於對其他記者的影響，他稱政策由新聞處負責，他不便評論。

新聞處：有任何建議將諮詢業界

本報向政府新聞處查詢是否正與警方商討擬統一發放記者證事宜，新聞處稱，警方表示過去4個多月行動中辨認記者身分遇到困難，就此一直有向新聞處反映；有關議題相當複雜，如有任何建議，定必充分諮詢業界。

自由記者：外媒學生記者恐被排除

有協助外媒採訪經驗的自由工作記者鄭樂恒表示，一眾外媒及自由身記者均非常關注新政策，並引述有記者收到風聲指，政府計劃推出有編號的記者證及反光衣，業界非常擔憂。他說，許多特約記者是臨時收到工作指示，他們沒有記協記者證，如政策實行，在外國「賣稿」的獨立記者、外媒、學生記者將受影響，恐怕被排除。

記協：不能接受 沒討論空間

香港記者協會主席楊健興表示，由官方發放記者證是不能接受的做法，並無討論空間，不認同有辨別記者身分困難，他又說，暫未知當局做法，稱任何措施都不應為記者帶來更大採訪限制，並認為校園記者、公民記者受到的阻礙將更大。

香港攝影記者協會代主席陳奕釗認為，沒有統一發放記者證的需要，攝影記者不會阻礙警方工作，相信警方能從記者的行為辨別其身分。

香港新聞行政人員協會主席黃永亨表示，新聞處未有就有關統一發放記者證事宜接觸該會，由於目前未有具體內容，他不作評論。

立法會議員毛孟靜表示，傳媒致力捍衛公眾知情權，發揮監察政府和警權的關鍵作用，記者發牌制將審查記者資格、限制本地及國際媒體的採訪自由，將摧毁香港新聞及資訊自由，強烈反對政府推出任何形式的記者發牌制度。

浸會大學新聞系退休教師杜耀明質疑政府統一發記者證是否合法，又批評此舉是收窄新聞網絡。他認為公眾行使新聞自由的權利，同樣需受保障，不僅是受僱於主流傳媒的記者才獲認證。

明報記者

（反修例風暴）