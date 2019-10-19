官拒頒保護令 8‧31被捕少年當庭釋放

首案於太子站被捕的15歲少年，家屬不反對傳媒旁聽審訊，逾40名師生在庭外聲援，校長亦在開庭前帶領眾人祈禱。被告由資深大律師潘熙代表，潘熙引述報告指他成績優異、家庭關係和諧，形容他在學校和家庭充分支持下，「不會傷害自己和他人」。

潘熙在庭上透露，太子站是少年回家必經之路；案發時他穿黑衣，口罩和手套都在背包，並無做犯法行為。

辯方提訟費申請 少年昨稱下午回校

裁判官黃國輝表示考慮到少年背景、家庭和學校三方面，決定不頒發保護令，少年當庭釋放。辯方其後提出訟費申請，黃官決定暫以書面方式處理。少年在庭外稱心情已平復，下午會回校上課。他說留意到3名中學生同樣被警方申請保護令，早前當庭釋放，此「先例」讓他稍感放心。

另外，民陣召集人岑子杰8月29日在佐敦被兩男以鐵通及棒球棍襲擊。岑子杰獲朋友保護，友人受傷送院，而疑犯上車逃去。警方早前拘捕3名男子，其中15歲少年被控串謀襲擊致造成身體傷害、偽造文件（違反道路條例）、駕駛時無駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛共4項罪名。據悉裁判官拒絕少年保釋外出，須還押懲教看管至下月5日再訊。

8‧29襲岑子杰 15歲疑犯還押

法庭以保護涉案少年利益為由，不准記者旁聽該案。據了解，控方申請將案件押後，以待警方調查，包括化驗涉案車輛上的DNA，控方亦反對少年保釋。

【案件編號：KCJP122、KCCC700043/19】

（反修例風暴）