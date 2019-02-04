屯院200醫護靜坐 批警持械進院、闖產房

陳肇始：戴口罩防病不牴觸蒙面法

《禁蒙面法》會否與戴口罩預防疾病造成衝突，或令市民擔心犯法而不敢戴口罩防流感，惹公眾關注。陳肇始昨在記者會再澄清，禁蒙面法與因為公共衛生戴口罩沒牴觸，法例只限制集會遊行中行為，健康理由等可作合理辯論，認為市民可放心戴口罩預防疾病及流感。陳肇始又說，每年流感高峰期間，當局都建議市民打流感針及戴口罩。

另外，就反修例運動可能引發的精神健康問題，陳肇始說，不同調查均顯示市民的精神健康有待改善，這段期間有非政府組織提供精神健康服務，並有特別針對青少年的服務。

就《施政報告》提出，探討為剛註冊或具數年工作經驗的非本地培訓醫生提供專科培訓，吸引海外醫生來港服務。陳肇始估計吸引到的醫生不多，將不會影響本地醫生的專科培訓。被問到會否輸入內地醫生，她說港府無計劃限制非本地醫生來源，但須確保符合本港專業要求。

（反修例風暴）