再一案警匿名遭官抨 警方：憂起底

對於警員名字頻以代號取代，警方昨首次回應。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華被問及是否警方特權，他否認稱鑑於近日警員及家人在網絡被起底，「警員有時也是受害者（victims）」，他們的私隱需受保障。他強調，警方會按每宗案件情况，向律政司提出及向法庭申請需否匿名，並會確保審訊及法律程序公平公正。

被告陳子晴（27歲）報稱售貨員，她被控身處非法集結時使用蒙面物品，案情指她10月6日在黃大仙東頭（二）邨榮東樓外身處非法集結時，使用可能阻止辨識身分的蒙面物品，即一個耳掛式口罩。

據悉，當晚7時許，警方到場後示威者四散逃跑，被告當時涉戴口罩，被4名警員截查並拘捕。被告暫毋須答辯，押後至12月9日再訊，讓辯方索取法律意見。被告獲准以3000元保釋，除特定日子外，其餘日子不得離港和須守宵禁令。

控方：律政司指引取代號

署理主任裁判官徐綺薇質疑，為何指控中4名在場截查的警員以字母A、B、C和D代替姓名及編號，控方稱屬律政司指引。裁判官批評做法不妥當，認為若警員需出庭作證，他們不可能不披露身分。裁判官要求控方就此作申請，但強調「看不到原因，為何要英文字母代替」。

禁蒙面法覆核 罕有兩官審理

另外本月31日高院將審理政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》的司法覆核，據悉案件將罕有由兩名法官林雲浩及周家明審理。消息稱，兩名法官均為司法覆核案的「專家」，安排二人審理，估計因案件重要，牽涉較多公眾利益且影響深遠。

司法機構不評論個別案件，但稱根據《高等法院條例》，終審法院首席法官可指示高院聆訊案件，由兩名或多於兩名法官審理及裁決。條例又稱，終審法官前首席法官亦可指示高院首席法官作同樣指示。

【案件編號：KTCC1855、HCAL2942&2945/19】

（反修例風暴）