遭刺頸警斷神經線難發聲 未錄口供 涉施襲中六生保釋遭拒 現場未檢涉案𠝹刀

周二離ICU 轉院留醫

報稱學生的許添力，被控於本月13日在港鐵觀塘站A1出口天橋，意圖使軍裝警員X受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警員。控方申請押後案件，以待警方進一步調查，包括檢視相關傳媒片段、檢驗被告衣物和手機、為涉案警員錄取口供和等候醫學報告，又稱涉案警員已離開深切治療部，惟目前仍難以說話，故暫未能錄取口供。據悉，該警員本周二（15日）離開深切治療部，並轉往另一醫院留醫，由於其神經線被切斷，影響發聲。

控方又稱，被告當日用𠝹刀刺向涉事警員頸部至5厘米深，當場被捕，警誡下保持緘默。據悉，警方未能從被告身上或案發現場檢獲涉案𠝹刀。

辯方則指出，被告於內地出生，至9歲來港定居，目前正就讀中六，並於明年3月應考文憑試，其學校教師亦有到庭支持被告。裁判官將案件押後至12月27日再訊，以待警方進一步調查，以及處理將涉案警員匿名的申請，並同時拒絕被告保釋。

涉擲汽油彈少年保釋 官籲「冷靜再諗 」

另外，涉於本月6日抗議《禁蒙面法》示威中向警員擲汽油彈的15歲男生，早前被控暴動和違反《禁蒙面法》兩罪及被拒保釋，他昨獲高院法官黃崇厚批准保釋，其間須由兩名擔保人各付3萬元保釋金、定期會見社工、不准離港、遵守晚上9時至翌晨6時的宵禁令，並每周向警署報到3次等。黃官最後表示，不知道被告有否干犯控罪，但若出於愛香港而做該些行為，他應「冷靜再諗」，現時狀况會否令香港將來更美好，希望他多閱讀不同書籍，而非只瀏覽互聯網資訊。

【案件編號：ESCC2329、HCCP512/19】

明報記者

（反修例風暴）