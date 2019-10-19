多區面具人鏈 「全白」女生扮香港民主女神

白衫白鞋皮膚塗白 準備逾句鐘

代表港人石像「辛苦都要做」

網民發起昨晚7時在全港18區舉行「和你拖2.0面具人鏈」活動，屯門、沙田、荃灣、九龍灣、旺角、尖沙嘴、中環、銅鑼灣最少8區有人響應，戴上面具手牽手抗議禁蒙面法。面具各適其適，由政治人物特首林鄭月娥、國家主席習近平，到電影角色「V煞」、卡通人物超人、青蛙Pepe、連豬、小熊維尼都有，示威者高叫「我有權戴口罩」、「解散警隊，刻不容緩」、「驅逐共黨，光復香港」等口號。

尖沙嘴海傍人鏈更有「女神」現身！修讀藝術的石像（化名）身穿白衫白鞋，並塗白皮膚，以「香港民主女神像」造型登場。石像說，真的女神像很重，搬上搬落不方便，自己打扮成女神像，既方便又有象徵意義，以石像打扮更吸引不少遊客和小朋友與自己傾談。石像手持旗幟，又要戴上全白隱形眼鏡，事前要準備逾一小時，形容「很辛苦」，但覺得「新民女」是「代表香港人的一個石像，辛苦都要做，（如果）辛苦就唔做，咁香港人就唔會出嚟」。

各區人鏈呼籲「星期日，尖（沙）嘴見」後，晚上9時半前和平散去，活動期間銅鑼灣維園外一度有5架警車戒備，旺角港鐵站大堂亦有警員手持長槍戒備和截查市民。

中環旺角昨午快閃遊行

另外，昨午有市民發起中環、旺角等多區快閃遊行。昨午1時許，中環約有數千人沿德輔道中馬路遊行，東行行車線一度受阻，部分人身穿西裝，有人戴上口罩，沿途高叫「五大訴求，缺一不可」等口號，遊行至遮打花園後，約2時和平散去。旺角同時有數十人響應號召，由朗豪坊出發遊行到豉油街，其間有管弦樂樂手和合唱團吹奏和唱《願榮光歸香港》、《海闊天空》等樂曲，人潮至約2時散去。

（反修例風暴）