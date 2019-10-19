拆局：港拆彈利建制選情 台「接彈」牽連大選

有民主派認為，繼民建聯蔣麗芸曾勸陳同佳自首後，身兼北京巿政協的管浩鳴又出手，反映政治操作味極濃，因為若陳同佳留在香港，民主派一定會借題發揮，炮轟建制派當日「捨易取難」，要求修訂《逃犯條例》涵蓋內地、台灣，引起反修例風暴，結果亦令罪犯逍遙法外；另亦恐再次引起「域外法權」的爭議。有泛民認為選舉近了，處理了陳同佳問題，是有利建制派之舉。

政協管浩鳴出手 政治操作味濃

有建制派則反駁此是公義問題，事已至此，陳同佳赴台投案亦不能令建制派選情逆轉。蔣麗芸昨日透露，知悉一直有牧師跟進陳同佳事件。建制陣營早悉陳同佳願意自首，但台灣法務部前日的說法，令人憂慮陳同佳或未能順利赴台。有熟悉台灣的香港政界中人說，有傳國民黨會為陳同佳安排律師，令民進黨政府未必願意接收陳同佳，而台灣亦未必會事先承諾可免陳同佳死刑，認為陳同佳赴台投案或有變數；該人又認為，倘其後香港能自行處理案件，毋須移交陳到台灣，會令人懷疑當初修例只是想為移交逃犯到內地打開缺口。

明報記者

（反修例風暴）