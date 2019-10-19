拆局：港拆彈利建制選情 台「接彈」牽連大選

【明報專訊】陳同佳即將獲釋之際，台灣法務部前日突聲稱懷疑他在港已有預謀犯案，促香港繼續羈押及檢控，有別於過去促港方與台簽司法互助協議的口徑；翌日，身兼北京巿政協的香港聖公會教省秘書長管浩鳴就公開表示，陳同佳願赴台自首。多名政界中人認為是更高層的政治角力，分析台灣民進黨政府或擔心陳同佳會成為總統蔡英文爭取連任的不確定因素，而中央政府則不想留陳同佳在港再埋下政治上的「計時炸彈」。
有民主派認為，繼民建聯蔣麗芸曾勸陳同佳自首後，身兼北京巿政協的管浩鳴又出手，反映政治操作味極濃，因為若陳同佳留在香港，民主派一定會借題發揮，炮轟建制派當日「捨易取難」，要求修訂《逃犯條例》涵蓋內地、台灣，引起反修例風暴，結果亦令罪犯逍遙法外；另亦恐再次引起「域外法權」的爭議。有泛民認為選舉近了，處理了陳同佳問題，是有利建制派之舉。
政協管浩鳴出手 政治操作味濃
有建制派則反駁此是公義問題，事已至此，陳同佳赴台投案亦不能令建制派選情逆轉。蔣麗芸昨日透露，知悉一直有牧師跟進陳同佳事件。建制陣營早悉陳同佳願意自首，但台灣法務部前日的說法，令人憂慮陳同佳或未能順利赴台。有熟悉台灣的香港政界中人說，有傳國民黨會為陳同佳安排律師，令民進黨政府未必願意接收陳同佳，而台灣亦未必會事先承諾可免陳同佳死刑，認為陳同佳赴台投案或有變數；該人又認為，倘其後香港能自行處理案件，毋須移交陳到台灣，會令人懷疑當初修例只是想為移交逃犯到內地打開缺口。