台：懷疑在港預謀犯案 籲續扣押 港：不能追訴在台犯罪 法庭無權

特區政府昨晚發稿稱，香港律政司沒有足以控告陳同佳在台灣涉殺人的證據，對於陳同佳在台灣涉嫌犯下的罪，香港法庭並無管轄權，亦不可能續押陳同佳或向他追訴涉嫌在台所犯的罪。

士林地檢：陳入境即可逮捕

邱智宏稱，目前未接獲陳同佳本人或其辯護人聯絡，對於同類案件的處理程序，他稱因當局已發布通緝令，只要陳同佳入境，便會依法逮捕，並送往地檢署歸案、再作後續刑事程序。他說，港人的處理程序與其他外國疑犯並無分別。

陸委會表示，台灣當局已呼籲港方秉持追訴殺人罪的執法立場，按法律程序「續押追訴」，強調台灣將在對等、尊嚴及互惠的基礎上提供證據，以便香港充分掌握事證，依法追究其刑責。法務部昨重申，陳同佳及被害人均為香港居民，香港警方已掌握多項在港證據，但未提供予台灣，加上懷疑陳同佳或在港已預謀犯案，認為香港並非無管轄權。法務部強調陳同佳所涉的殺人罪為「萬國公罪」，香港應積極續押追訴。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨在警方記者會上說，香港實施普通法，證據移交要求甚高，「警方可以做的都做了」，又稱刑期是由法庭所判，警方看不到任何特別理由加刑。李又說，若有市民刑滿出獄後認為人身安全受威脅，可聯絡警方。

（反修例風暴）