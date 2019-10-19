「重組警隊」遊行 警指經港鐵站「高風險」拒批

警稱有情報「會被暴徒騎劫」

否認因主題拒批

民陣擬明天1時半由尖沙嘴梳士巴利公園，遊行至高鐵西九龍站外的匯民道空地，人數料5萬。

油尖警區指揮官何潤勝昨在警方記者會上交代反對理據，他稱過去數月暴力不斷升級，和平理性的遊行集會「已被暴徒騎劫為激進的暴力衝擊」。何續說，近日警方發現有「暴徒」用土製炸彈；在另一案件，警方在被捕者住所發現無人機、投擲武器的裝置、遙距引爆炸彈的手機裝置等致命武器，證明暴力程度不斷升級。他又稱，警方情報顯示，有激進示威者將藉明日活動作出嚴重危害公共安全、公共秩序的行為，過去周末發生的事會重演，因此警方反對遊行。何表示，這是他「20多年來警察生涯首次發出反對通知書」，形容是艱難決定。今次遊行主題包括「重組警隊」，被問警方是否因此反對遊行，何稱「不是」。

民陣：警斬腳趾避沙蟲

難道去圍村遊行？

民陣副召集人陳皓桓表示，港人有集會自由，過去數月警察不停反對市民遊行，政府、警察及黑社會都使用暴力阻人上街，若特首林鄭月娥、警隊想社會和平表達訴求，理應批出遊行。他續說，如遊行獲批准，民陣會提供200個、甚至更多糾察維持秩序，而現時路徑沿九龍公園徑，避過廣東道等路段，認為已相對安全。

對於警方稱遊行路線途經港鐵站、高鐵站等「高風險建築物」，民陣另一副召集人黎恩灝反問：「難道去圍村才可遊行？難道去離島才可遊行？」他對上訴結果不樂觀，又希望公眾集會及遊行上訴委員會判決時，可詳盡解釋理據及參考案例。

被問若遊行上訴遭否決，會否以個人身分遊行，陳皓桓說，每次都希望爭取合法遊行，才確認是否公民抗命，因每次遊行被反對後仍有人繼續遊行，但部分未能承擔風險的市民或專業人士表達意見的權利卻被剝削。

民陣召集人岑子杰周三（16日）遇襲，黎恩灝說岑現時仍留院觀察，需坐輪椅。警察公共關係科署理總警司江永祥表示，就岑子杰油麻地及旺角兩宗襲擊案，警方仍在追緝在逃者，警方嚴厲譴責一切暴力行為，強調不論犯案原因或背景為何，均會嚴肅處理，務求將違法的人繩之於法。

岑子杰遇襲案 警：正追緝在逃者

民主派召集人陳淑莊亦呼籲市民，不要中計被挑動情緒，令心情更躁動。她說民陣是次路線與兩個多月前獲批的九龍大遊行一樣，不明白為何現時不批。

（反修例風暴）