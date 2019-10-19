投訴警性暴中大女生 收恐嚇輪姦信息

不信任警投訴課監警會

將函校監林鄭促獨立調查

Sonia稱，早幾天仍收到投訴警察課的電話信息，但她強調不信任投訴警察課及監警會，原因包括「自己人查自己人」及過往只有少數投訴成立，她不會與兩者合作。 但Sonia仍會投訴，包括但不限於以中大學生身分，去信作為中大校監的特首林鄭月娥陳情，要求成立獨立調查委員會。

對於段崇智的公開信，Sonia形容「不完美，可接受，要改善」。她覺得段校長有用心體會學生感受，不過對於段稱「部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」，Sonia反問，若有片段證明警方濫權、有警暴情况，段會否即時出信譴責。

學生會：樂見段踏首步 未滿足學生

中大學生會樂見段崇智願意踏出第一步，嘗試了解中大被捕學生遭受的警暴，並在信中反映願與學生同行的決心。但學生會認為，公開信未完全滿足學生期望，會密切監察，確保段在信中的承諾得以落實。

（反修例風暴）