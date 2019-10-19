20被捕學生控訴警不合理對待 稱非單一事件情况嚴重 段崇智促正視成立獨立調查委會

警：公開信連最基本資料也看不到

警察公共關係科署理總警司江永祥昨在警方記者會表示，從段崇智信件中「連最基本的資料也看不到」，稱在各類調查中，最重要的拼圖是當事人口供。江稱不時有自稱受辱、受屈的人，每次出來說話內容都有少許不同，增加警方跟進難度，「究竟邊次講的才是事實的全部？」他稱若投訴人不願挺身而出，不能還原事件真相，對任何一方都不公平。

有學生被警員掌摑

頭部受創者18小時方送院

段崇智在公開信提到，有約20名學生表示在拘留期間曾遭遇一種或多種不同程度的不合理對待，如有學生錄口供或扣留期間被警員掌摑；有學生因頭部受創要求就醫，18小時後方被送往急症室；有哮喘病發的學生等候6小時方能就醫（見表）。段崇智認為，「顯示這些絕非單一事件，從人道待遇角度來看，情况嚴重，而涉及身體傷害情况，更加不能接受」。對於學生親述被捕後經歷的身心創傷，他感難過及悲憤。據知，該20名學生中，包括有被扣在新屋嶺扣留中心的學生。

段崇智稱，目前所接觸的學生，因對警方有不安情緒或對投訴警察課及監警會的制度失去信心等而未願意投訴。據知，段接觸學生時表明願與學生「同行」，如學生去投訴，校長願陪同。段在信中表示，基於事件嚴重性，他會去信特首林鄭月娥，希望特首考慮針對現時約20宗中大學生個案，在現有機制以外作出嚴正跟進。

段：函林鄭冀現機制外嚴正跟進

涉不當暴力經查證後須譴責

中大校方就事件接獲800封意見，當中有「黃」有「藍」，而段崇智早前曾對學生說，會譴責一切暴力，他昨日在信中落墨，「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」。

段崇智信中又說，大學將成立跨部門的迅速應變專責工作組，就五大支援範疇成立分組，由副校長或教務長任召集人，跟進不同工作並向他匯報，亦會邀請學生代表及校友加入。中大「反送中關注組」成員羅同學稱，校方昨午已與部分學生代表會面，討論5個工作小組規模等，學生亦向校方反映關注事項。

蔡子強：增其他校長壓力

中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，個人認為段崇智今次公開信「寫得不錯」。他說暫時於眾多大學校長發言中，今次段崇智「走得比較前」，內容較具體，如表示不能接受學生受身體傷害、及要求特首處理個案等。蔡子強相信，段的公開信會對政府及其他大學校長構成一定壓力。他說若政府未有回應，相信會增加大眾對政府反感。

樹仁：學生被控會按「無罪推定」處理

另外，香港樹仁大學副校監胡懷中昨日致函師生，表示若有學生因事遭受法律控訴，「根據香港實行的普通法奉行無罪推定的原則，即在法庭裁定前均假定無罪，學校亦會尊重法治精神，按此原則處理相關學則事宜」。胡懷中覆函師生表示，他每日身處校園，「目睹大家堅持追求知識、關心社會，委實令人安慰」。他表明，學生遇到學務與學則的問題，校方會基於合乎情理的原則，在現存框架內彈性處理，讓學生的學習不受這些短期事件困擾及影響。

明報記者

（反修例風暴）

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