兩男涉製炸藥提堂 警未取律政司同意 控方認出錯撤回 休庭再交新控罪書

首案被告為無業的董上琳（23歲）及中五生丁展峯（17歲）。控罪指，兩人今年10月15日各於大角嘴橡樹街75號一個單位，明知而管有或控制某些爆炸品，即硝酸鉀和硫磺。兩人均毋須就控罪答辯，須還押懲教署看管。

控方：新控罪已取律政司同意

控罪內容改動 製爆炸品原料變硝酸鉀硫磺

案件原定於昨午提訊，至下午4時50分才開審，控方就延誤致歉，表示兩人在未經律政司同意之下被落案起訴，程序上出錯，故向裁判官撤回舊有案件，讓控方以新的控罪書起訴兩人，獲裁判官批准，休庭15分鐘。

案件於下午5時20分再重開，兩被告各被控一項製造或管有炸藥的罪名不變，惟控罪內容由管有「可用作製造爆炸品的化學品原料粉末，和兩個可製作土製炸彈的已改裝手提電話裝置連電路板」，改為「硝酸鉀和硫磺」。據了解，兩人當晚7時半於大角嘴單位附近被截查，警員搜出兩人各有一條單位鎖匙。單位內存有大量自製炸藥的材料，包括汽油彈、汽油彈原料、易燃物品及投擲器等。

控方在庭外解釋，警方就製造或管有炸藥的罪名提出檢控，須先取得律政司長的書面同意，控方昨早收到相關檢控文件，才發現該案未獲同意書。控方強調，新案約下午4時已取得律政司長同意；至於控罪內容的改動，是由負責團隊決定。

涉網上呼籲圍堵新屋嶺 「金正恩」控煽惑集結

另外涉於網上呼籲圍堵新屋嶺的建築工人潘榕偉（36歲），昨亦於西九龍裁判法院提堂，被控以一項煽惑他人非法集結罪名，暫毋須答辯，獲准保釋至11月28日再訊。控罪指他今年9月在香港煽惑身分不詳的人，於新屋嶺扣留中心外非法集結。據悉，被告以網名「金正恩」在公開群組發文，稱警員在新屋嶺將扣押人士虐打致死，呼籲他人包圍新屋嶺，當中並無具體集結的時間及地點。

【案件編號：WKCC3932、3940/19】

明報記者

（反修例風暴）