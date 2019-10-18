田總向警上訴成功 十公里賽月底舉行

主席盼分開運動政治

原定本月27日舉行的「新鴻基地產香港十公里挑戰賽2019」 ，業餘田總公布，周二收到警方不接納賽事的道路許可申請，故周三中午向逾2000名參賽者宣布取消賽事，及後與持份者商討後，希望這自2003年起已於天水圍天影路舉行的賽事能繼續舉辦，遂向警方上訴，昨傍晚獲警方通知將獲發許可證。

關祺表示，希望將運動與政治分開，這賽事是連串長跑賽的開鑼賽事，隨後循序漸進有11月中於上水辦香港半馬拉松挑戰賽、馬拉松賽，希望賽事均能安全舉行，相信警方可判斷活動屬高、中、低危。

警方回應，5月時接獲賽事申辦者提交活動文件，包括比賽路線圖，以申請許可證，由於申辦者承諾安排足夠工作人員及糾察確保道路暢通，經詳細考慮及評估各因素，警方稍後將向申辦者發出許可證。至於該申辦者擬申請11月中旬在上水舉行活動，警方正與申辦者溝通，會按機制處理。

立法會民政事務委員會副主席區諾軒認為，若警方不發道路許可與近期示威有關，屬有乖常理，憂隨後大型賽事如渣打馬拉松亦會取消，損害體育界推廣內地遊客來港參賽，警方矯枉過正，只會讓市民感到無理。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國稱不清楚今次事件，認為警方應交代理由，相信警方出發點是要維持秩序。

另外，香港迪士尼樂園度假區宣布，鑑於可能出現交通受阻，取消原定下月2日晚舉行的3公里「彼思好友夜跑派對」，已報名者將收到後續安排電郵。

（反修例風暴）