警員佐會爭取肇慶香港城優惠價

被質疑有利益衝突之嫌

林卓廷：如只惠及警員 須特首許可

據《防止賄賂條例》第3條，任何訂明人員未得特首許可而索取或接受利益，屬刑事罪行。曾任廉署調查主任的民主黨立法會議員林卓廷指出，若提供優恵方是向普遍市民或工會等提供同樣優惠，而非只向警察會提供，就不須特首批准，但若優惠只是給予公務員例如警隊，就須獲特首許可，否則或犯法。林卓廷認為協會應盡快公開與發展商接洽細節，當中是否涉向警隊提供特殊優惠，特別是現職警員，並指警隊高層要考慮公眾觀感問題。

公務員事務局表示，根據《接受利益（行政長官許可）公告》，一般而言，公務員如以員工協會或同樂會成員身分，索取或接受商人或公司給予該員工協會或同樂會提供的折扣，如其他組織可按照同等條件享有折扣，該公務員與有關商人或公司無公事往來，便毋須申請特別許可；公務員以私人身分接受商人或公司提供折扣的原則相同，如符合上述兩條件，公務員可獲一般許可接受有關折扣，否則就要向相關部門首長申請特別許可。

林志偉在信中提到，有見公務員退休住屋問題及在大灣區帶動下，協會與華員會與雅居樂集團構建鄰近肇慶東站具有「港式生活」特色的「肇慶香港城」，為會員提供多一個退休生活選擇，預計第一期明年底落成；協會和華員會與雅居樂集團積極磋商，以「兩會團購概念」盡量爭取「最優惠價格」。

華員會會長利葵燕說不清楚協會所指的「兩會團購」，但指雅居樂曾向華員會退休公務員代表簡介「肇慶香港城」，當中無提及樓盤價格及優惠，代表有表達對交通及價格等關注。她說主要是退休公務員購買，購買與否屬個人決定，不認為涉利益衝突。

雅居樂：對象不限退休公務員

特首林鄭月娥5月到訪肇慶，肇慶市長范中杰稱將建「香港城」，打造港式社區吸引港人入住。雅居樂集團回應稱，該項目銷售對象是各階層，包括但不限於香港退休公務員，如消防救護人員、警務處、海關、入境處及其他合資格公務員；另稱與肇慶市政府仍就合作條件及細則接洽，細節有待協商。

（反修例風暴）