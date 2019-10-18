警或「過分咗」 張建宗：電光火石難守規 員佐級協會：說法對警不公道

香港警察隊員佐級協會外務長李耀廷表示，不認同張建宗說法，認為說法太概括，「對警員並不公道」，「不是說緊急我們就不守規則」。

籲勿再糾纏7‧21致歉論

張建宗昨日在港台節目被問到，在7‧21元朗白衣人襲擊事件後，曾承認警方的處理手法與市民期望有落差而致歉，引起警察隊員佐級協會的不滿並予「最嚴厲的譴責」，張稱事後與警務處長盧偉聰及多個警員協會溝通過，雙方認為應向前望，「大家也不要再糾纏於7‧21當時我那番說法」，指最重要是依法辦事，維護香港的良好法治，盡早回復平靜。

對於本報委託中大的民調結果顯示有51.5%受訪者給予警方0分（完全不信任），張建宗回應說不評論個別調查，稱警隊在反修例事件中首當其衝，但警察是執法者，維護法治是其職責所在，人手不多之下「相當辛苦」。他表示，個別警員的某些行為，「大家可能覺得過分咗少少」，但認為有現行的投訴機制，監警會亦正調查事件，並會分階段提交報告。

張建宗其後到商台受訪時再被問到他提及個別警員的行為「過分咗少少」所指是什麼時，他表示：「在電光火石間，好難樣樣嘢守規則去做，（警員）亦有生命危險。」他又說警方不會主動打人，只是回應示威者的行動。

林鄭稱續要求警隊符識別身分指引

另外，特首林鄭月娥昨晚在facebook Live中表示，留意到在示威中出現警民衝突、摩擦，「我不希望執法人員對參與示威人士有主觀看法，因此參與示威人士亦不要認為警察與他們對着幹」。她說，雙方各有角色，但在包容社會下要互相尊重。對於警員被指在行動時難以辨別身分，林太說曾與警務處高層了解，警員身上基本要有可認知的辨別，但因應不同行動需要，有不同的辨別方法，她會繼續要求警隊盡量符合原本的指引。

就坊間出現第六大訴求（解散警隊），林太說感到疑惑，認為香港的治安，包括如有市民不幸遇襲，「都一定要搵警隊嚴肅跟進」，強調警隊重要，要支持警隊執法。

明報記者

（反修例風暴）