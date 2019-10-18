留醫缺席周日遊行 岑子杰籲勿「私了」

林鄭：警隊一定全力追究

特首林鄭月娥昨晚於facebook直播時重申，不論受襲者背景和立場，政府都會譴責施襲行為，強調警隊一定全力追究。政務司長張建宗昨晨出席電台節目時稱高度關注事件，強調任何形式、程度暴力都不能接受、容忍，相信警方會嚴正跟進、追究責任。

頭3傷口 膝臂有傷幸無骨折

岑子杰前晚在旺角鴉蘭里遭多人以鐵槌施襲，送往廣華醫院救治留醫。昨午在岑留醫的病房外，有穿防暴服的警員看守。岑昨午坐在輪椅，被推出病房照X光，頭部最少3處貼上紗布，但精神不俗。民陣副召集人陳皓桓及黎恩灝昨午探望岑後會見傳媒稱，由遇襲至今岑神志一直清醒，但身體多處受傷，單在頭部已有最少3個傷口，每個均有3至5厘米，膝頭及手臂亦有受傷，幸未有骨折，但仍需留院休養，稍後亦需物理治療，無法出席周日遊行。

目擊者：欲上前遭喝「唔好咁多事」

旺角警區重案組接手跟進案件，昨午到案發現場包括附近車房及地盤等調查，翻查工廠大廈閉路電視片段，又檢走停泊附近的私家車的「車cam」。有車房工人目擊事發過程，稱當時有5名本地及南亞裔男子持武器衝向岑子杰，不由分說就向岑施襲，他一度上前了解，但有人以刀指向他，喝止「唔好咁多事」，襲擊持續約20秒後向弼街方向登上停在該處10分鐘的接應車輛逃走。

襲擊案後，網上有人鼓吹於到清真寺、重慶大廈等地破壞，甚至「私了」南亞裔人物。岑子杰透過民陣呼籲不要「私了」任何族群或宗教，強調絕不認同這些煽動宗教及種族仇恨的言論。

回教總會稱事件野蠻 續與港人捍衛和平

民陣透露，昨午收到九龍清真寺首席教長Muhammad Arshad及香港回教信託基金總會慰問召集人岑子杰之電郵，並引述首席教長在信中提及，行兇者行為與其宗教、信仰無關。基金總會昨午亦發出英文聲明，形容岑遇襲事件「野蠻」（barbaric）、「殘忍」（brutal），會為岑的健康及福祉祈禱。總會又形容穆斯林族群與港人已和平相處超過200年，會一同繼續與港人捍衛香港的平等、和平及和諧。

有網民在連登討論區上傳一張中英對照海報，稱政府連月來對港人的打壓無效，懷疑有人會偽裝示威者「裝修」甚至「私了」分化市民，故表明示威者不會破壞清真寺、重慶大廈等地，亦不會無差別襲擊南亞裔市民。又有網民在連登提議大遊行當日邀請南亞裔市民一同帶隊頭起步，以示政府分化策略無效，甚至有人討論當日應否主動協助保護清真寺及重慶大廈。

明報記者

（反修例風暴）