母：彥霖是自殺 盼速平息 職訓局稱CCTV真確 促開死因庭

指女稱耳邊現男聲 醫生說非情緒問題

陳母接受無綫訪問時展示女兒出世紙證明自己身分。她說女兒是自殺非被殺，因她一直與警方跟進，又翻看所有閉路電視片段，「當時CCTV看到神情是有異樣」；8月起彥霖最少兩次稱「有一把聲音在耳邊出現」，懷疑女兒受思覺失調困擾，「她只是跟我說，『有一把男人聲叫我這樣做，那把男人聲經常跟我說話令我睡不着覺，我覺得很辛苦，我不要再回到女童院，真的很恐怖』」。她稱醫生說女兒只是反叛非情緒有問題。

有指彥霖的死與反修例示威有關，陳母說女兒7月曾表達覺得運動變質，不想參加。對於女兒被指8月中催淚彈，陳母解釋當時女兒只是在尖沙嘴買蛋糕回元朗給同事，而非上前線。

女曾感運動變質 現遭滋擾不敢外出

陳母受訪時聲淚俱下，稱因被「起底」及遭滋擾，更不敢外出，只想盡快平息事件，「不用你們為她沉冤得雪」，不要再推測。

VTC昨發公開信嚴正聲明片段全屬真確，強烈要求盡快召開死因庭，釐清真相，並已保留CCTV紀錄，若執法機構批准或能豁免其法律責任，局方願提供全段CCTV。

大學生：不是不信 盼有客觀證據

昨出席悼念彥霖集會的大學生陳同學（化名）表示，曾在8月11日示威現場見過彥霖，昨看過陳母訪問後感痛心，詫異有人滋擾死者家人。對於陳母說女兒是自殺，陳同學「不是不相信」，但盼有客觀證據；至於陳母說彥霖覺得運動變質，陳同學說當日曾跟彥霖談天半小時，內容圍繞抗爭可如何成功，彥霖又派蛋糕給示威者，「頗肯定她是『同路人』」。陳同學認同網上有些就其死因的言論有點過分，但社會氣氛緊張，大家有情緒亦情有可原。她希望網上討論可暫時「靜下來」，待死因庭跟進。

彥霖生前於知專設計學院上課，其學生會會長梁健榮認為VTC回應是讓步迹象，盼校方安排與學生公開對話。學生會昨在校內發起悼念集會，近百人參加，大多穿黑衣戴口罩，神情凝重，分別為死者上香和燒衣。

知專生：校方「唧牙膏」 信心全失

20歲知專學生Ella稱，擔心自己在學校的安危，學校只是表面關心事件。她質疑為何學校要「唧牙膏」式公開CCTV，首日公開經剪接片段更令人信心全失，「無論再公開什麼片段都不會相信」。她希望盡快有市民提供車上或商店CCTV，讓事情水落石出。

明報記者

（反修例風暴）