駱應淦反駁徒弟蔡維邦：政府頑固立場種暴力種子

單靠譴責不會帶來幫助

7‧21白衣施襲 警最失當

駱應淦在回覆本報查詢時不諱言，不同意蔡維邦的觀點，因此撰文回應，但他認為蔡維邦同為資深大律師，今次爭議只是二人的意見和看法不同。他認為，目前已有示威者被捕，並被帶上法庭，警方卻依舊使用過分暴力，做法不公道和失衡，形容元朗7．21元朗白衣人襲擊事件對他而言，屬警方處事最為失當的一次。

駱應淦在文章中強調，作為執業已40年的刑事案大律師，暴力絕不能被縱容，任何明智和有理性的人都不會支持年輕人的違法行為。他又指出，當權者當時企圖強行通過《逃犯條例》修訂，直至年輕人包圍立法會，與警方發生暴力衝突才暫緩修訂，批評政府當時頑固的立場種下了暴力的種子，目前「單憑譴責並不會帶來幫助，這不能解決問題根源」，形容問題出自政府和警方身上。

稱暴力不能被縱容

他在文中羅列警方自6月多項不當行為，包括在10月1日向一名18歲男生開槍，警務處長仍辯解做法合法合理。他表示，無人會低估警方工作的難度，但警方亦不見得克制自身的行為，形容香港一直引以為傲的規範和程序已消失，警方的專業亦備受質疑。

駱應淦又稱，在現時氣候下，大律師公會包括他作為執委之一，只是就現時相關法律問題正確發聲，認為追究擁有公權力和武器的人並不可恥，這正是公會捍衛法治的應有作為。

（反修例風暴）