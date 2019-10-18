駱應淦反駁徒弟蔡維邦：政府頑固立場種暴力種子

【明報專訊】剛辭任大律師公會副主席、資深大律師蔡維邦上周撰文批評公會對示威者暴力「保持沉默」，公會執委之一兼蔡維邦的師父、資深大律師駱應淦昨日在《南華早報》發表文章反駁徒弟，認為目前單靠譴責暴力是無濟於事，問題根源來自政府及警方身上，批評政府當時頑固立場種下暴力的種子。駱應淦接受本報查詢時直指，成立獨立調查委員會才能解決問題。
單靠譴責不會帶來幫助
7‧21白衣施襲 警最失當
駱應淦在回覆本報查詢時不諱言，不同意蔡維邦的觀點，因此撰文回應，但他認為蔡維邦同為資深大律師，今次爭議只是二人的意見和看法不同。他認為，目前已有示威者被捕，並被帶上法庭，警方卻依舊使用過分暴力，做法不公道和失衡，形容元朗7．21元朗白衣人襲擊事件對他而言，屬警方處事最為失當的一次。
駱應淦在文章中強調，作為執業已40年的刑事案大律師，暴力絕不能被縱容，任何明智和有理性的人都不會支持年輕人的違法行為。他又指出，當權者當時企圖強行通過《逃犯條例》修訂，直至年輕人包圍立法會，與警方發生暴力衝突才暫緩修訂，批評政府當時頑固的立場種下了暴力的種子，目前「單憑譴責並不會帶來幫助，這不能解決問題根源」，形容問題出自政府和警方身上。
稱暴力不能被縱容
他在文中羅列警方自6月多項不當行為，包括在10月1日向一名18歲男生開槍，警務處長仍辯解做法合法合理。他表示，無人會低估警方工作的難度，但警方亦不見得克制自身的行為，形容香港一直引以為傲的規範和程序已消失，警方的專業亦備受質疑。
駱應淦又稱，在現時氣候下，大律師公會包括他作為執委之一，只是就現時相關法律問題正確發聲，認為追究擁有公權力和武器的人並不可恥，這正是公會捍衛法治的應有作為。