一周6案警用代號 大狀質疑有特權

區諾軒涉襲警 兩警「AAA」「EEE」代稱

32歲被告、立法會議員區諾軒暫時毋須就控罪答辯，獲准保釋至12月12日再訊。兩項控罪指被告於今年7月8日凌晨約12時半，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員AAA及警司EEE。據悉，區諾軒以揚聲器向傳媒聯絡隊溝通時令警司耳部感到痛楚；他另涉以揚聲器推撞警員長盾。

控方表示，憂慮不少警員及其家人被「起底」，使其出庭作供有壓力，為保障私隱，申請以代號代替有關警員姓名。辯方律師文浩正反對有關申請，他反問：「如果警方當時是正常執行職務，點解會有壓力？」

控方憂起底 作供有壓力

辯方：倘正常執勤 壓力何來？

署理主任裁判官嚴舜儀說，若證人家屬有受傷的風險，就需顧及有關情况；她多次強調，相信市民不願自己作供時，家人會受傷害；當證人有「真誠憂慮」，而顧及公眾利益，應考慮如何保護他們，令司法公義得到彰顯，並下令將案件押後，以讓控方蒐集相關資料。

區諾軒在庭外表示，期望法庭就是否公開警員身分作出公允判決及適當平衡，他說若警員正當執行職務，不應怕身分公開。

法政匯思發言人、大律師蘇俊文表示，過往十餘年的襲警案中，從沒有涉案警員身分被隱藏。對於控方稱因有警員及其家人被「起底」，蘇俊文認為「不是強的理由」，根據慣例，代號只用於兒童、婦孺或恐被尋仇的人；惟警員及其家人被「起底」後，個人資料只在網上流傳，未有警員或家人因此受襲，若因私隱而使用代號，是對警方的「特權」。蘇強調，公開審訊就應將資料公開，若隱藏身分會削弱公眾知情權。

【案件編號：KCCC2558/19】

（反修例風暴）