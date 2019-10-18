警防循車牌起底 曾促運署容opt out

員佐級會冀檢討 留查牌者資料

市民付款45元，憑着車牌號碼便可查到車輛資料與車主身分，包括名字、身分證號碼與登記地址，供買賣汽車、處理法律程序等用途。李耀廷說，在「老豆搵仔」Telegram群組不時見到有人上載警員車輛或警車車牌號碼，明顯是為了「起底」；稱警方會因應交通意外或罪案，為追查車主身分而查車牌資料，亦有人因法律程序用途需找出車主身分，但質疑有些人查車牌的目的。他指有警員認為應保存查車牌者的資料，以便日後警方可追查是否有人透過查車牌以將警員「起底」。

據了解，有受影響的人可能循司法程序處理有關問題，包括就運輸署提供登記車主個人資料提出司法覆核。警方消息人士表示，警方曾向運輸署表示關注，指市民只需填表申請便可獲得登記車主個人資料，當局無把關確定其提供的個人資料均應用於與交通及運輸相關的事宜，實際上可用作起底甚至尋仇；同樣的問題亦見於選舉資料的披露，運輸署及選舉事務處都沒有為個人資料當事人提供opt out的機制，警方曾要求運輸署容許警員宣告一年內不會買賣登記汽車便可opt out。

現行規例

運署無酌情權拒發放

不過，根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，申請資料者在申請表上無論有否列明申請目的，或所列明的申請目的為何，運輸署長都無酌情權拒絕發放所申請的資料。

有被起底的警員表示，有意見認為禁制索取個人資料涉限制資訊自由，但反問有自由是否就可以犧牲個別人的幸福。他稱被人用個人資料登記器官捐贈、向財務公司申請借錢及叫快餐外賣等，幾乎每日收滋擾電話，影響家庭生活，最終要搬屋。

（反修例風暴）