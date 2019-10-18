政府研修私隱例 遏網上起底 逾百種註冊資料公眾可查閱

有建議堵外國網 有難度

多年前政府曾以保護私隱為由，考慮限制公司查冊和查車牌，引起剝削公眾知情權的爭議，近日「起底」成風惹起新一波檢討。據了解，因應近日警方關注，政府內部盤點到百多種可供公眾查閱的註冊資料，有可能成為「起底」渠道。

選舉管理委員會將修改規例，將刊憲時公布的候選人主要「住址」改為「地址」；警察隊員佐級協會日前入稟，冀法庭頒令禁止披露選民個人資料予公眾；甚至立法會議員區諾軒的襲警案中，控方亦以代號代替警員姓名。警方亦想就「查車牌」設限，免警察被起底（見另稿）。

盼本屆政府任期完成修訂

網上起底方面，政制及內地事務局長聶德權早前表示，會聯同私隱公署檢視相關法例，方向包括若網站未能得到當事人或資料持有人同意，公開其資料而造成傷害，未來能否訂明法定要求相關平台移除「起底」，並掌握有關資料來源等。據了解，政府正研究修訂《私隱條例》應對網上起底，冀在本屆政府任期內完成修訂；當局考慮到起底資料或在外國網站公開，要跨管轄區規管，要求相關網站移除起底有難度。有建議將放在外國平台的起底資料，在網上堵截，但當局認為有難度。

立法會資訊科技及廣播事務委員會主席莫乃光表示，如欲堵截外國網站上的「起底」資料，要修改法例，而這樣變相是禁網、封網，故需審慎處理。他又指出，有「VPN」（虛擬私人網絡）就可以不受網域限制，故根本不能做到百分百堵截。他稱，雖然外國有就含兒童色情網站或因版權問題等作出堵截，但外國會設上訴機制和特別法庭處理，而非以法律將權力賦予某一政府部門決定和執行。莫又擔心對電訊業界有影響，若政府期望業界去堵截，業界會考慮成本和責任，亦會影響本港的資訊自由；政府要找平衡點可以理解，但要有詳細討論。

莫乃光：修例變相禁網 需審慎

葛珮帆：漏洞在私隱署有投訴才查

委員會副主席、民建聯葛珮帆表示，現時漏洞在於有人將他人資料「起底」放到網上後，私隱公署要有人投訴才會調查，之後警告該人；雖然可以提出訴訟，但資料已經放在網上公開、散播；而堵截網站上的起底資料技術上很難做到，若是堵截某個網站，他日亦可以換個網站平台再上載起底資料。她說，香港是資訊自由的地方，但亦有限制，起底是傷害他人的行為，要找到平衡點；選民登記資料、汽車登記、公司董事以至公職人員的個人資料，都可讓公眾查閱，但她認為要討論公布多少才算合理。

就《私隱條例》的修例方向，政制及內地事務局回覆稱，政府非常關注近日社會上的「起底」事件，正聯同個人資料私隱專員公署研究如何以修例方式，以便更有效遏止這些行為。私隱專員公署則未有回覆。

明報記者

（反修例風暴）

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