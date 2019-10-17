斥58億公帑 換47離島渡輪

新渡輪港九小輪佔33

特首林鄭月娥稱，離島渡輪服務經營困難，政府自2011年起已為6條離島渡輪的營運開支提供協助，政府計劃將協助措施擴展至另外8條離島渡輪航線，即合共14條航線，料每年補貼開支約2.6億元，可減低相關航班的收費，也不會將這些成本轉嫁給離島居民。

補貼航線增至14條 年涉2.6億

現時獲補貼的6條離島線，3條由新渡輪營辦，政府行將再斥資補貼營運及買新船，是否向船公司送大禮？消息人士強調，政府考慮到渡輪不是賺錢行業，以及居民負擔能力有限，才會資助換船，又稱「羊毛出自羊身上」，若由營辦商自資買船，會有加價壓力。

新渡輪歡迎政府建議，稱營辦本地渡輪服務回報與投資相距甚遠，若政府自資買船再以營運合約模式營辦本地渡輪服務，相信會吸引更多公司參與離島線的新牌照投標，有助提升服務。而新渡輪在未來新牌照投標方面，除考慮此措施外，仍須視乎人手短缺對持續營運的影響，以及油價和營運成本等多方面作研究，尚未有定案。

（２０１９年施政報告）