青嶼、將隧、兩新隧倡免費 專營巴士料最少年省4000萬

3海底隧道研擠塞費

至於紅隧、東隧及西隧，消息人士稱，未來收回3條過海隧道專營權後不會豁免隧道費，而會研究「擠塞收費」，巴士、貨車費用較便宜，私家車較貴。

施政報告提出改善公共交通措施，經考慮新隧道建成後交通情况，明年底通車的屯門至赤鱲角連接路海底隧道，與同樣通往大嶼山的青嶼幹線屆時豁免收費；2021年啟用的將軍澳—藍田隧道亦會豁免隧道收費，屆時將軍澳隧道同步免收費。消息人士表示，4隧道每年約7000萬車次使用，豁免收費或可加快車流量，惟收費亭設施或需拆除。

翻查立法會文件，專營巴士在2017年繳付的政府隧道費約2.8億元，佔車費總收入約2.8%；當中專營巴士使用青馬管制區所繳付的費用為4400多萬，龍運巴士佔約六成，餘下是新巴及城巴。

九巴龍運：助紓交通費壓力

九巴及龍運對豁免收費表示歡迎，稱有助紓緩市民交通費壓力。新巴城巴亦表示歡迎，但無正面回應對票價影響。

現時私家車使用青嶼幹線收15元，屯門至赤鱲角連接路收費則未有公布。至於將軍澳—藍田隧道作為將軍澳隧道替代路線，兩隧道同樣收費3元。地理所限，將軍澳—藍田隧道將不設收費廣場，按政府原來計劃，該隧道會引入不停車繳費系統。對於計劃有變，將軍澳—藍田隧道擬豁免收費，消息人士稱，當局明年中會交代向車主派感應器詳情，將來亦可用於其他收費隧道及「中環電子道路收費」。

議員倡專款專項補貼機場巴

香港汽車會對豁免建議表示歡迎，認為受惠者眾多，可改善交通及車流，樂見政府實行更多減輕交通壓力及惠民政策。公民黨立法會議員譚文豪認為，新措施對巴士公司節省隧道費有限，對紓緩整體巴士加幅效用輕微，建議以「專款專項」形式補貼機場巴士路線，以減票價上升壓力。

明報記者

（２０１９年施政報告）