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放寬科技人才入境 擴聘專才資助

【明報專訊】《2019年施政報告》放寬「科技人才入境計劃」及擴大「研究員計劃」和「博士專才庫」資助範圍，對象由科學園及數碼港的公司，擴展至全港指定科技範疇、研發活動的公司。園區公司獲批逾200個「科技人才入境計劃」配額的科技園認為，擴大措施覆蓋範圍有助匯聚人才，促進創科生態發展；亦有業界認為，措施只惠及能「逆市」聘請專才並做研發的大型企業。

入境範疇增至13項

香港創科人才短缺，去年政府推出多項針對措施，包括「科技人才入境計劃」，提供輸入海外或內地專才的配額，快速處理審批，原擬首年名額1000個，只限科學園及數碼港租戶申請，涵蓋7項範疇專才，惟計劃推出近一年半，至今僅批出291個配額，不足目標限額三分之一。施政報告指出，鑑於近期社會情况，「已有迹象顯示海外創科人才來港的意欲受到影響」，報告提出擴展「科技人才入境計劃」至全港進行指定科技範疇的公司，輸入的專才範疇由原先7項增至13項，新增包括5G通訊、物聯網、集成電路設計、微電子、數碼娛樂和綠色科技。科技園公司表示，自計劃推出以來，園區公司獲批逾200個配額，認為放寬計劃有助擴大本地人才庫，對促進創科生態圈蓬勃發展至為關鍵。

施政報告亦提出將「博士專才庫」及「研究員計劃」申請資格擴大至全港做「研發活動」的科企。消息人士預計兩項措施每年共增加1000宗申請，為保障公帑運用得宜，當局會要求申請公司提供研發活動的證明文件。「博士專才庫」去年8月推出，聘請每名博士後專才的企業，每月最高可獲3.2萬元津貼；而「研究員計劃」向聘請學士或碩士當研究員的機構提供分別每月最高1.8萬至2.1萬元津貼。

業界：市道差 措施只惠及大公司

本地遊戲開發商Skytree Digital創辦人余泳峰估計，其公司合乎3項人才計劃的申請準則，但他說現時市道不佳，「不敢做R&D（研發），因不肯定能否回本」，認為措施只惠及有能力在「逆市」請人及仍在做研發的大公司。另外，他亦不確定其公司是否合乎「研發活動」的申請資格，「我們是做遊戲開發，但過往（計劃）獲批的項目多涉高端科技」。無線科技商會執行委員、創科公司Innopage創辦人李勁華認為，「研發活動」的準則視乎創新元素、技術難度及是否專門。

立法會資訊科技界議員莫乃光稱，以現時社會形勢，「別說是海外人才、內地的（專才）有資助都不想來港」，認為政府應先平定局勢，否則只會如智慧燈柱，「推咩（政策）都死」。

（２０１９年施政報告）

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