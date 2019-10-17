附篇談青年 稱要增溝通助灣區創業 泛民：無視政治訴求 建制：未帶來希望

稱建聆聽渠道重大挑戰

反修訂《逃犯條例》運動持續4個月，施政報告稱有逾400場遊行、集會，暴力抗爭導致逾1100人受傷。部分青年對社會前景悲觀，有人帶遺書抗爭，青年精神健康受關注。然而，施政報告沒就此提出措施，只重申精神健康諮詢委員會正研究強化兒童及青少年精神健康服務。

精神科騰人手做反修例個案

據悉，政府曾與醫管局醫生討論反修例運動對兒童精神科服務的影響，暫未見需求急升，有醫生相信求診會於運動結束後才浮現。政府消息人士稱，一直研究措施縮減兒童精神科輪候時間，醫管局正試行由兒科醫生處理專注力不足及過度活躍症（ADHD），現有七成兒童精神科個案為ADHD及自閉症，若兒科能分擔工作，精神科便可騰空人手處理反修例運動後可能新增的個案，未來可再研究由資深護士及職業治療師協助處理。

政府消息人士亦稱，由前律政司長黃仁龍任主席的精神健康諮詢委員會曾討論反修例運動對青年精神健康的影響，暫由非政府組織支援較佳，政府會協助聯繫，委員會今年內會推出針對兒童及青少年的精神健康推廣，包括教育青年注意自己精神健康及消除歧視。

改良青年發展委員會

成立大灣區青年創業聯盟

施政報告附篇的「與青年同行」一章指出，青年面對學業、事業及置業等困難。政府提出改良青年發展委員會，更直接與青年溝通；成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，邀請粵港大學、科研單位、創投基金等加入聯盟，支援青年在大灣區創業；增加青年前往國際組織實習，以及推出更多內地實習計劃，包括擴展「內地專題實習計劃」；預計灣仔青年宿舍提供510個宿位等。

鄺俊宇：將青年拖到中年

就沒有青年問題

民主黨立法會議員鄺俊宇認為，青年訴求很清晰，即「五大訴求，缺一不可」，看不到施政報告在政治問題上有何着墨，形容林太回應青年訴求「交白卷」，青年政策得「零分」，青發會和開拓青年視野等「全舊」，「香港一直無專屬的青年政策，政府最喜歡將青年拖到變中年，就沒有青年問題」。鄺俊宇已報名參選區議會，同區參選有民建聯譚煒霖。

民建聯立法會議員蔣麗芸亦認為，施政報告的青年政策守舊，批評未能為青年帶來希望，盼政府能切實了解年輕人需要，不可藥石亂投。

明報記者

（２０１９年施政報告）