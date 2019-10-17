要聞
下一篇 上一篇

3年供應1萬過渡屋 住青舍宿位准同時輪公屋

【明報專訊】《施政報告》大幅增加過渡房屋供應，未來3年共提供1萬個過渡房屋單位，預留建設的「過渡房屋專項基金」款項由去年的20億增至50億。政府消息表示，其中8500個過渡房屋是新增單位，主要位於元朗、屯門等地區。

1500單位興建中 非牟利團體管理

政府消息稱，施政報告公布的1萬個過渡房屋，約1500個正在興建；餘下8500個單位已物色約25公頃土地，政府短期空置用地和私人發展商借出土地各佔一半。該8500個單位中有7000個位處元朗、屯門、大埔等地區，最大規模的是約2000個單位的「過渡屋邨」，另外1500個單位則位於市區及擴展市區。消息稱有發展商願意借出地皮8至10年發展過渡房屋，所有地點10分鐘路程內均可達主要幹道及有公共交通連接。政府亦考慮應用「組裝合成」技術，部分用地需向城規會申請改劃。

有關過渡房屋將由非牟利團體管理及經營，市建局、房協和香港建造商會等提供支援。社聯建議政府成立協創平台協調營運機構及社區資源，並支援住戶生活。

另外，施政報告亦提到續推青年宿舍，目前推展7項目共3300個宿位。救世軍今年內將就灣仔救世軍街6至8號的項目展開前期工程顧問研究，料提供510宿位；未來兩年將有1760個宿位落成。消息稱宿舍申請資格無變，但會放寬安排容許入住租戶同時輪候公屋，5年後遷出宿舍時毋須重新計分及放棄輪候公營房屋。

（２０１９年施政報告）

上 / 下一篇新聞

首置800萬樓按九成 可不符壓測 經濟師：增買家意欲 二手樓年底料升半成
首置800萬樓按九成 可不符壓測 經濟師：增買家意欲 二手樓年底料升半成
新樓收票增 二手樓反價封盤
新樓收票增 二手樓反價封盤
林一鳴：樓價跌一成或負資產
林一鳴：樓價跌一成或負資產
市建局「新任務」 積極建資助出售房屋 消息：政府願供地 不排除注資
市建局「新任務」 積極建資助出售房屋 消息：政府願供地 不排除注資
十提暴力兩言撐警 示威訴求零回應 林鄭立會無讀畢施政報告 開特首先例
十提暴力兩言撐警 示威訴求零回應 林鄭立會無讀畢施政報告 開特首先例
投影「五大訴求」 播示威者驚叫聲 泛民立會抗議 林鄭離場改播片宣讀
投影「五大訴求」 播示威者驚叫聲 泛民立會抗議 林鄭離場改播片宣讀
《報告》民調評分新低 建制泛民同不滿
《報告》民調評分新低 建制泛民同不滿
林鄭今晚fb直播 「會回應網民留言」
林鄭今晚fb直播 「會回應網民留言」
徵寮屋棕地167公頃 不收回高球場 涉3市區古村 本研社批「選擇性收地」
徵寮屋棕地167公頃 不收回高球場 涉3市區古村 本研社批「選擇性收地」
茶果嶺村屹數百年 保育組織：市區古村盡滅
茶果嶺村屹數百年 保育組織：市區古村盡滅
黃遠輝：相關地早討論 難紓土地荒
黃遠輝：相關地早討論 難紓土地荒
明日大嶼續推 建平台邀青年參與
明日大嶼續推 建平台邀青年參與
公僕合作社明年初推重建 土瓜灣做試點
公僕合作社明年初推重建 土瓜灣做試點
土地共享 新增樓面七成公營首置盤 明年初推出釋150公頃地 顧問組審視申請 成員特首委任
土地共享 新增樓面七成公營首置盤 明年初推出釋150公頃地 顧問組審視申請 成員特首委任
明年料售1.2萬伙居屋綠置居
明年料售1.2萬伙居屋綠置居
「與民共議」7億改造170公園
「與民共議」7億改造170公園
交津加碼上限400 派N無津貼增綜援
交津加碼上限400 派N無津貼增綜援
附篇談青年 稱要增溝通助灣區創業 泛民：無視政治訴求 建制：未帶來希望
附篇談青年 稱要增溝通助灣區創業 泛民：無視政治訴求 建制：未帶來希望
康健中心覓地需時 6億11區設過渡站
康健中心覓地需時 6億11區設過渡站
放寬科技人才入境 擴聘專才資助
放寬科技人才入境 擴聘專才資助
古洞港鐵站附近建公眾街市
古洞港鐵站附近建公眾街市
市民排長龍領《施政報告》
市民排長龍領《施政報告》
青嶼、將隧、兩新隧倡免費 專營巴士料最少年省4000萬
青嶼、將隧、兩新隧倡免費 專營巴士料最少年省4000萬
研新部門監督鐵路工程 3路線上馬
研新部門監督鐵路工程 3路線上馬
斥58億公帑 換47離島渡輪
斥58億公帑 換47離島渡輪