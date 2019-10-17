3年供應1萬過渡屋 住青舍宿位准同時輪公屋

1500單位興建中 非牟利團體管理

政府消息稱，施政報告公布的1萬個過渡房屋，約1500個正在興建；餘下8500個單位已物色約25公頃土地，政府短期空置用地和私人發展商借出土地各佔一半。該8500個單位中有7000個位處元朗、屯門、大埔等地區，最大規模的是約2000個單位的「過渡屋邨」，另外1500個單位則位於市區及擴展市區。消息稱有發展商願意借出地皮8至10年發展過渡房屋，所有地點10分鐘路程內均可達主要幹道及有公共交通連接。政府亦考慮應用「組裝合成」技術，部分用地需向城規會申請改劃。

有關過渡房屋將由非牟利團體管理及經營，市建局、房協和香港建造商會等提供支援。社聯建議政府成立協創平台協調營運機構及社區資源，並支援住戶生活。

另外，施政報告亦提到續推青年宿舍，目前推展7項目共3300個宿位。救世軍今年內將就灣仔救世軍街6至8號的項目展開前期工程顧問研究，料提供510宿位；未來兩年將有1760個宿位落成。消息稱宿舍申請資格無變，但會放寬安排容許入住租戶同時輪候公屋，5年後遷出宿舍時毋須重新計分及放棄輪候公營房屋。

（２０１９年施政報告）