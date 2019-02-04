交津加碼上限400 派N無津貼增綜援

N無津貼恒常化 惹「益業主」憂慮

對於非公屋及非綜援低收入住戶，政府擬下年度透過關愛基金發放兩次N無津貼，明年底前完成恆常化研究。消息稱，N無津貼料將恆常化，對基層家庭而言是變相租津，政府內部擔心會出現如醫療券同類問題，花了公帑肥了業主，基層未能受惠。

學津恒常化 每年2500元

財政預算案提出的學習津貼於2020/21學年起將恆常化，每名中小學與幼稚園學生可獲2500元，約90萬學生受惠，每年涉23億元。今年初推出的公共交通費用補貼，每月400元以上交通費補貼額由四分一增至三分一，上限由300元增至400元，每年開支由23億元增至約31億元。

另外，政府檢討綜援後提出三大改善措施，每年涉約9.6億元。多項補助金及特別津貼擴展至15至64歲健全受助人，包括電話費津貼、牙科治療費津貼及兩年最多500元的眼鏡費津貼。政府消息稱原則是希望「鼓勵就業」，不少基層因「爛牙」影響儀容礙求職，但沒錢看牙醫。綜援最高豁免計算入息限額將由每月最多2500元增至4000元（見表），亦可鼓勵就業。

「爛牙礙求職」 增牙科津貼

租津最高金額亦擬提高，增幅介乎3%至27%。至於能否助減少「超租津（房租高於租津最高金額）」，政府消息人士說難評估成效，擔心大幅增加租津會影響市場。在職家庭津貼亦調高，與工時掛鈎的住戶津貼增幅由16.7%至25%不等，其中兒童津貼增四成，以一個有兩名兒童的4人住戶為例，最高金額由每月3200元增至4200元。

扶貧委員會委員、社區組織協會幹事施麗珊認為政府有回應社會對檢討綜援的訴求，但租津加幅仍不足讓基層應付租金。她批評政府在扶貧「流於修修補補，無整全政策」，令人失望，安老服務亦欠着墨。社聯批評政府於福利服務「只有零碎地增加個別服務的名額」，未有重大政策措施回應弱勢社群生活困難。

（２０１９年施政報告）