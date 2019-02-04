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「與民共議」7億改造170公園

【明報專訊】屯門公園雖因「大媽」而聞名，但其兒童遊樂場自改造後亦頗受歡迎。政府因此計劃未來5年，撥7億元改造170個康文署轄下公共遊樂空間，初步預計首年有17個改造項目，包括現已極受歡迎的佐敦谷公園。有區議員認為政府應先改造舊式公園及審視康文署的管理公園制度，有社工則提醒改造時應顧及青年需要。

屯門公園遊樂場既可玩沙，又可玩水，更有不同高度滑梯。施政報告稱去年改造公園遊樂場後，深受家長和小朋友歡迎，故計劃未來5年改造逾170個康文署轄下公共遊樂空間。為使設施更有趣味並滿足居民需要，改造設施過程中會鼓勵社區參與和民間共議。政府消息稱將與居民及學校等商討遊樂場設計。

社工倡顧及青年 劃地玩滑板飛碟

政府消息人士補充，康文署轄下有約600個公共遊樂空間，過去時有家長反映設施太安全太悶，政府斥2800萬元改造屯門公園兒童遊樂場大受好評，故計劃擴展至其他公園。首年初步選址17個公園，包括佐敦谷公園、深水埗公園、青衣海濱公園、中山紀念公園、香港仔海濱公園等。

觀塘順天區議員莫建成質疑，政府不先改造舊式公園，反而選佐敦谷公園這種新式公園，擔心改造後吸引更多人令交通更擠塞，認為政府應審視康文署管理公園制度。遊樂場協會資深社工稱，現時遊樂空間太側重幼兒長者，改造時應顧及青年需要，如劃出空間供青年玩滑板、軟飛碟等。

另外，政府亦推行優化體育資助，將60個體育總會資助總額由每年約3億元逐步增至逾5億，同時推展香港體育學院擴建，目標2025年落成9萬呎大樓，並增加精英訓練資助，鼓勵運動員備戰2020東京奧運會。

（２０１９年施政報告）

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