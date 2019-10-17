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明年料售1.2萬伙居屋綠置居

【明報專訊】特首林鄭月娥昨在《施政報告》表示，明年將預售更多興建中的居屋和「綠置居」，預計約1.2萬伙，是自2014年底政府復售居屋以來單年出售最多資助房屋的一年。明年出售的居屋項目料包括粉嶺皇后山山麗苑、火炭彩禾苑等。政府又建議明年增加「白表居屋第二市場計劃」（白居二）名額，以及邀請房委會研究重建旗下工廈及加快出售租置計劃下約4.2萬個未售出單位。

倡增白居二名額 數目房委會討論

林鄭月娥昨表示，今年共售約8600個居屋和綠置居單位，明年將預售更多正興建中的居屋和綠置居單位，預計約1.2萬伙，並會建議房委會明年再增加白居二名額。

政府消息人士表示，明年出售的居屋和綠置居單位，或包括2至3年期的樓花。根據運房局去年11月提交立法會的文件資料，明年落成居屋項目包括粉嶺皇后山山麗苑，涉3200伙；火炭禾上墩街彩禾苑，涉約800伙等。2021/22年度落成居屋包括馬鞍山路及東涌第54區項目，分別涉及2100及3300伙。消息人士續稱，白居二恒常化後，2018年提供2500配額，當時有逾6.05萬人申請，超額約23倍，至今約50%申請者在第二市場購買未補價單位，認為申請需求大，有空間增加名額，但實際增加數目留待房委會資助房屋小組討論。

邀房會研重建工廈 增出租公屋供應

另外，政府亦邀請房委會研究重建旗下工廠大廈為公營房屋，特別是增加出租公屋的供應，以及建議房委會加快出售租置計劃下約4.2萬個未售出單位，以滿足公屋租戶置業訴求。

消息人士稱，因租戶遷出、身故等原因，房委會平均每年收回約1200個單位，考慮之後不再出租，改為售予合資格綠表人士，但出售方式有待商討，「不排除每年將這1200個單位獨立發售，但仍需待房委會策略小組商討」。

公屋聯會表示，歡迎政府指示房委會研究加快出售租置屋邨下的剩餘出租單位，並期望政府一併檢視租置計劃、綠置居及居屋等多個資助出售房屋的關係，進一步理順房屋階梯。

（２０１９年施政報告）

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