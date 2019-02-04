土地共享 新增樓面七成公營首置盤 明年初推出釋150公頃地 顧問組審視申請 成員特首委任

政府稱，會提出另設「顧問小組」為每宗申請提供意見。不過，有團體質疑小組成員由政府委任，公信力成疑，憂計劃會為官商勾結開路，明益地產商。

發展商歡迎新措施 團體憂官商勾結

發展商方面，新地表明樂於參與土地共享先導計劃。新世界稱，對各種能夠增加土地及房屋供應的措施，均表示歡迎。

政府去年稱，私人發展商持有的新界農地儲備不少於1000公頃，都因基建配套不足或規劃考慮等因素，過去難獲城規會批准發展為住宅。

林鄭月娥昨表示，政府會促成基建提升，以容許增加地積比，並指明最少七成的新增總樓面面積，撥作政府發展公營房屋或「首置」，發展商須交出部分土地予政府發展，餘下土地可保留發展私樓（見下表）。發展商亦須興建整個項目內的基建，相關建造費用會從地價中扣減。

她稱，經吸納外間意見，建議採取一套具透明度審批機制，先由公務員團隊審視申請，並成立顧問小組，由具公信力社會人士加入，就每宗申請提供意見，最後由行政會議審批。她又稱，發展商要為私營房屋發展和商業配套繳付十足地價。

政府消息人士稱，每宗申請的審批程序將盡量於3年內完成，申請項目新增總樓面面積不可小於5萬平方米，每幅合適用地料最少2至3公頃，期望地積比可增至與現時新市鎮相若，即約5至6.5倍；計劃亦規定土地用途改劃後18個月內，須訂立補地價金額。

每宗申請地點地價細節公開

政府去年提出計劃時，建議由多名成員與地產界有關連的「土地及建設諮詢委員會」審核，惹利益衝突質疑。政府昨日提出改由一個顧問小組協助審視，成員全由特首委任，大部分會具專業背景，亦有社福界人士加入。政府又稱會增加透明度，每宗申請的地點及範圍等細節，以及地價金額等都會公開。

團體促一次過推行 免地產商「夾計」

「土地監察」成員韋志堅認為，政府應一次過推行土地共享，限制最多審批150公頃土地，發展商提交方案供政府選擇，10年內不再推出計劃，才能讓政府與發展商談判時佔優，減少官商勾結情况，否則發展商或可「夾計」提出較差方案，令政府在3年後放寬更多條件。

本土研究社陳劍青表示，市民對政府無信任，憂審批者「不是親信就是與發展商有關聯」，無法得到市民認可，並批評計劃是為官商勾結發展新界地皮而開路。

明報記者

（２０１９年施政報告）