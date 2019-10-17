要聞
下一篇 上一篇

公僕合作社明年初推重建 土瓜灣做試點

【明報專訊】新一份《施政報告》提到，明年初啟動重建公務員建屋合作社樓宇，重建後的公營及私人單位將是現時的5倍。消息人士稱，土瓜灣美善同道及靠背壟道一帶37個合作社料會是計劃試點之一。有年邁住戶表示一定會賣樓，因沒有電梯不方便出入，即使換細樓也沒所謂；亦有住戶說「賠足2000萬都要先考慮一下」。

涉600伙 重建後增4倍

《施政報告》指出，市建局已在九龍城物色到兩組公務員建屋合作社樓宇作重建試點，並計劃明年初公布啟動重建；部分收回的土地會預留作興建公營房屋，估計重建後公營及私人單位總數約為現時單位的5倍。

市建局早前公布試點涉及37幢樓宇，共600個單位。消息指出，土瓜灣美善同道及靠背壟道一帶公務員合作社將會是重建計劃的試點，並會以同區7年樓齡收購。

住戶有稱今出入不便 有拒換細樓

70歲的鄧先生在美善同道的公務員合作社居住50年，對於重建，他爽快地說「一定會賣樓！」他說樓宇沒電梯，出入不方便，即使政府收購金額只能買私樓的細單位也沒所謂；以他所知，鄰居均願意解散樓契，以便賣樓。至於當年以優惠價購入單位，如今再獲賠償是否獲「雙重福利」，鄧先生不同意，因業主要先補地價才能賣樓，「佔賠償一大部分」。

在同一街道居住的69歲潘先生則不願賣樓，主因是要「換細樓」。他現時單位逾1000呎，與妻子兩人住得非常舒服；同幢鄰居均不願解散樓契賣樓。他表示「賠足2000萬都要先考慮一下」，即使市建局以「樓換樓」方式重建，也要視乎新單位的條件。

（２０１９年施政報告）

相關字詞﹕施政報告 公務員合作社

上 / 下一篇新聞

首置800萬樓按九成 可不符壓測 經濟師：增買家意欲 二手樓年底料升半成
首置800萬樓按九成 可不符壓測 經濟師：增買家意欲 二手樓年底料升半成
新樓收票增 二手樓反價封盤
新樓收票增 二手樓反價封盤
林一鳴：樓價跌一成或負資產
林一鳴：樓價跌一成或負資產
市建局「新任務」 積極建資助出售房屋 消息：政府願供地 不排除注資
市建局「新任務」 積極建資助出售房屋 消息：政府願供地 不排除注資
十提暴力兩言撐警 示威訴求零回應 林鄭立會無讀畢施政報告 開特首先例
十提暴力兩言撐警 示威訴求零回應 林鄭立會無讀畢施政報告 開特首先例
投影「五大訴求」 播示威者驚叫聲 泛民立會抗議 林鄭離場改播片宣讀
投影「五大訴求」 播示威者驚叫聲 泛民立會抗議 林鄭離場改播片宣讀
《報告》民調評分新低 建制泛民同不滿
《報告》民調評分新低 建制泛民同不滿
林鄭今晚fb直播 「會回應網民留言」
林鄭今晚fb直播 「會回應網民留言」
徵寮屋棕地167公頃 不收回高球場 涉3市區古村 本研社批「選擇性收地」
徵寮屋棕地167公頃 不收回高球場 涉3市區古村 本研社批「選擇性收地」
茶果嶺村屹數百年 保育組織：市區古村盡滅
茶果嶺村屹數百年 保育組織：市區古村盡滅
黃遠輝：相關地早討論 難紓土地荒
黃遠輝：相關地早討論 難紓土地荒
明日大嶼續推 建平台邀青年參與
明日大嶼續推 建平台邀青年參與
土地共享 新增樓面七成公營首置盤 明年初推出釋150公頃地 顧問組審視申請 成員特首委任
土地共享 新增樓面七成公營首置盤 明年初推出釋150公頃地 顧問組審視申請 成員特首委任
明年料售1.2萬伙居屋綠置居
明年料售1.2萬伙居屋綠置居
「與民共議」7億改造170公園
「與民共議」7億改造170公園
交津加碼上限400 派N無津貼增綜援
交津加碼上限400 派N無津貼增綜援
3年供應1萬過渡屋 住青舍宿位准同時輪公屋
3年供應1萬過渡屋 住青舍宿位准同時輪公屋
附篇談青年 稱要增溝通助灣區創業 泛民：無視政治訴求 建制：未帶來希望
附篇談青年 稱要增溝通助灣區創業 泛民：無視政治訴求 建制：未帶來希望
康健中心覓地需時 6億11區設過渡站
康健中心覓地需時 6億11區設過渡站
放寬科技人才入境 擴聘專才資助
放寬科技人才入境 擴聘專才資助
古洞港鐵站附近建公眾街市
古洞港鐵站附近建公眾街市
市民排長龍領《施政報告》
市民排長龍領《施政報告》
青嶼、將隧、兩新隧倡免費 專營巴士料最少年省4000萬
青嶼、將隧、兩新隧倡免費 專營巴士料最少年省4000萬
研新部門監督鐵路工程 3路線上馬
研新部門監督鐵路工程 3路線上馬
斥58億公帑 換47離島渡輪
斥58億公帑 換47離島渡輪