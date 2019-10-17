公僕合作社明年初推重建 土瓜灣做試點

涉600伙 重建後增4倍

《施政報告》指出，市建局已在九龍城物色到兩組公務員建屋合作社樓宇作重建試點，並計劃明年初公布啟動重建；部分收回的土地會預留作興建公營房屋，估計重建後公營及私人單位總數約為現時單位的5倍。

市建局早前公布試點涉及37幢樓宇，共600個單位。消息指出，土瓜灣美善同道及靠背壟道一帶公務員合作社將會是重建計劃的試點，並會以同區7年樓齡收購。

住戶有稱今出入不便 有拒換細樓

70歲的鄧先生在美善同道的公務員合作社居住50年，對於重建，他爽快地說「一定會賣樓！」他說樓宇沒電梯，出入不方便，即使政府收購金額只能買私樓的細單位也沒所謂；以他所知，鄰居均願意解散樓契，以便賣樓。至於當年以優惠價購入單位，如今再獲賠償是否獲「雙重福利」，鄧先生不同意，因業主要先補地價才能賣樓，「佔賠償一大部分」。

在同一街道居住的69歲潘先生則不願賣樓，主因是要「換細樓」。他現時單位逾1000呎，與妻子兩人住得非常舒服；同幢鄰居均不願解散樓契賣樓。他表示「賠足2000萬都要先考慮一下」，即使市建局以「樓換樓」方式重建，也要視乎新單位的條件。

（２０１９年施政報告）