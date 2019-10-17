明日大嶼續推 建平台邀青年參與

政府消息人士指出，「好多人反對（明日大嶼），但同時多人支持」，現時會集中於1000公頃的交椅洲人工島，其餘700公頃至今未有時間表，期望今個立法年度內即明年7月之前，可獲立法會批出5.5億元前期研究撥款。守護大嶼聯盟質疑，「明日大嶼撥款闖關財委會，恐變『反送中2.0』」。民主黨尹兆堅批評，特首仍強推明日大嶼是「好鬥特首」，無論是《反蒙面法》還是明日大嶼，都「對於香港爭議永不止息樂此不疲」。

團體：硬闖關恐變「反送中2.0」

特首林鄭月娥指出，理解部分社會人士對發展人工島存疑慮，會繼續努力向公眾解釋項目目標和技術研究，並搭建平台讓不同專業人士和青年可參與構建人工島的城市設計、智能、環保等措施，亦可探討人工島上的建屋計劃。消息指出，溝通平台將以多渠道收集意見，會邀請工程師學會等專業學會及其青年委員，以小組或工作坊等形式交流，甚至舉辦設計比賽，把收集到的意見放入公眾諮詢，讓項目在公眾諮詢前已能反映到部分市民看法。

屯門填海重新規劃 料年初申研究撥款

另外，約220公頃的龍鼓灘近岸填海，亦會與屯門西沿海約220公頃的地區發展潛力做合併研究，重新規劃，考慮把內河碼頭的工業設施搬到填海土地，改作住宅發展，預計明年初會到立法會申請研究撥款，暫未確定金額。

尹兆堅參選今屆區議會選舉，同區對手有民建聯李世隆。

（２０１９年施政報告）