茶果嶺村屹數百年 保育組織：市區古村盡滅

村民指意料之內 盼原區安置

茶果嶺村、牛池灣村及竹園聯合村分別佔地4.65公頃、約2公頃及0.5公頃，現時分別有475、266及49間已登記寮屋。

茶果嶺村有數百年歷史。65歲的吳寶和在村內土生土長，昨早得悉特首宣布收回村落，輕描淡寫說「一早預料到，講了幾十年，今次來真的」。雖然是意料之內，吳寶和難掩不捨之情，在記者面前如數家珍翻出昔日在村中經營餐廳時所用的逾60年歷史飯殼、家中古董掛畫，說若拆村一定要帶走這些「寶貝」。他又希望政府可原區安置一眾村民，因「住慣這區」，又希望可獲分配一舖位，重新經營雲吞麵檔。

70歲的歐陽先生自父親一代起居於此地，四代同住茶果嶺村一單位，並「前舖後居」經營冰室。他說冰室一個月掙6000至7000元，「要靠佢生活」，拆村後或要做清潔工掙生活費。他同感拆村無可厚非，「始終要發展」，但希望政府能原區安置村民，「同埋有賠償金傍身」。

保育組織「活在觀塘」昨日發文批評，「林鄭眼中只見土地，沒有公義，也沒有香港的歷史」，被收回的3條村落屬「碩果僅存」，村中有歷史建築、老店，而茶果嶺村仍有魯班誕、天后誕等傳統節慶，認為一旦收回，就是「拆人家園，毁掉過去」。

（２０１９年施政報告）