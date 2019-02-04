徵寮屋棕地167公頃 不收回高球場 涉3市區古村 本研社批「選擇性收地」

粉嶺高球場佔地約172公頃，政府今年初宣布稍後會局部發展32公頃，消息稱政府無計劃收回剩餘的140公頃土地作發展之用。特首林鄭月娥昨在記者會回應會否收高球場用地稱，接納早前土地小組建議，只收32公頃地，又以當區居民擔心為由，若發展餘下用地，會對當區交通帶來壓力。

稱全用於公營首置

反之，林太提出運用《條例》收回3類土地，指收地100%用於興建公營房屋及「首置」和相關設施之用。

檢視屏山藍地160頃 年底有選址

第一，規劃署會優先檢視160公頃、位於屏山和藍地一帶的棕地，預計今年底推出選址。政府消息人士指出，被選中的棕地群面積最少2公頃，最大可達10多公頃，距離新市鎮及主幹道皆少於500米，現時主要用於為物流、建造業、重型機械等作業，政府收回棕地同時，會檢視周邊農地或政府用地是否適合發展，會一併規劃。由於棕地土地某程度已平整，消息人士預計可縮減前期工作，加上政府精簡改劃、收地等程序，讓土地發展及基建的研究並行，讓本來需約8年的前期研究工作可減至5至6年，預計10年內可有單位落成。

第二，政府亦將收回3條位於市區、鄰近鐵路且歷史久遠的寮屋村，包括茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村的私人土地，7公頃用地預計可興建逾5000個單位。消息稱，竹園聯合村和牛池灣村佔地較小，僅有數十至200多戶，預計明年初開始研究，2021年底完成；佔地4.65公頃的茶果嶺村則有400多戶居住，研究於較早前已開始，預計明年底完結（詳見另稿）。

收閒置地 政府用地研混合發展

第三，政府亦會用《條例》收回閒置土地，由於業權分散或基建限制問題，部分已規劃為綜合發展區或甲類住宅用地、仍未有發展規劃的私人土地，政府正檢視多於10幅相關私人土地，主要在九龍區及新界西北，預計明年中完成檢視。

除以《條例》收地外，政府亦會檢視目前佔地300多公頃、預留作單一公共設施的政府用地，會以「一地多用」模式或混合模式發展住宅和公共設施。消息人士形容，「如6000平方米、預留作體育中心的土地，可以賣給發展商，下層建體育中心，上層建住宅」。

本土研究社成員陳劍青表示，政府選擇收回市區寮屋村及新界小地主持有的私人棕地，但不收回粉嶺高球場整幅地皮，反映政府是「選擇性收地」，又反問政府是否一視同仁收回內地發展商在新界囤積的地皮。他又認為，目前市民已不信任政府體制，「沒有人再相信政府的收地是與地產商是無關的」。

明報記者

（２０１９年施政報告）